Изъятая «Облкоммунэнерго» подала иск к ОТСК с требованием 5,4 млн руб.

АО «Облкоммунэнерго» подала иск к «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК) с требованием 5,4 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Обе организации входили в число активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, однако «Облкоммунэнерго» была изъята в доход государства по иску Генпрокуратуры и на момент подачи иска уже перешла под ведомство Росимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иск был подан 28 октября. Запись об «Облкоммунэнерго» в ЕГРЮЛ изменилась 23 октября — с этого момента владельцем компании является Росимущество. Причина исковых требований в картотеке пока не отражена.

В отношении ОТСК уже подан иск о банкротстве — его направила «дочка» «Роснефти», компания «Уралсевергаз». Она требует взыскать с общества 533,8 млн руб. Незадолго до этого по заявлению «Уралсевергаза» возбудили уголовное дело о мошенничестве при поставках газа для «Объединенной теплоснабжающей компании». ОТСК обвинили в хищении 10 млн руб.

В разговоре с «Ъ-Урал» эксперты не исключали, что после перехода компанией во владение Росимущества в них может смениться руководство и управленческие стратегии, а также может быть свернута реализация начатых ранее проектов. В частности, ожидается, что изъятые компании будут подавать иски, оспаривая хозяйственные отношения, которые происходили внутри холдинга.

Подробнее о том, как проходит изъятие компаний Артема Бикова и Алексея Боброва — в материале «Энергетиков пустили в доход»

Анна Капустина