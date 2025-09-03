У экс-замглавы отдела строительного управления Калининграда арестовали имущество

Суд наложил арест на имущество бывшего заместителя начальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова. Его обвиняют в получении крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба военных органов СКР.

Как установило следствие, в 2022-2023 годах госзаказчик заключил контракты с ООО «Комплитстрой групп» на строительство объектов в Калининградской области. Сумма работ превышала 800 млн руб.

В 2024 году господин Саркисов получил взятку от руководителя ООО «Комплитстрой групп» за общее покровительство. В результате условия контрактов не были выполнены, а Минобороны был причинен ущерб.

О возбуждении дела против Михаила Саркисова СКР сообщил 13 августа. В феврале 2025 года в злоупотреблении полномочиями обвинили руководителя «Комплитстрой групп» Александра Архипова, а также глав ООО «Атенон» Артема Евдокимова и Михаила Масленникова. Следователи установили, что фигуранты при строительстве объектов в Калининградской области потратили свыше 300 млн руб. на цели, не связанные с выполнением госконтрактов.

Никита Черненко