Завершено следствие по делу экс-замглавы отдела стройуправления Калининграда

В СКР завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова. Его обвиняют в получении крупной взятки, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2022-2023 годах госзаказчик в рамках гособоронзаказа заключил контракты с ООО «Комплитстрой групп». Организация обязалась построить объекты в Калининградской области. Стоимость контрактов превысила 800 млн руб.

В 2024 году господин Саркисов, контролировавший ход строительства, получил взятку от главы «Комплитстрой групп». В результате компания не выполнила условия контрактов.

Дело против Михаила Саркисова возбудили 13 августа, в сентябре у него арестовали имущество. В начале года руководителя «Комплитстрой групп» Александра Архипова, а также глав ООО «Атенон» Артема Евдокимова и Михаила Масленникова обвинили в злоупотреблении полномочиями. Злоумышленники растратили более 300 млн руб. при строительстве объектов в Калининградской области.

Никита Черненко