Власти Литвы допустили открытие границы с Белоруссией

Спикер сейма Литвы Юозас Олекас допустил открытие границы с Белоруссией после того, как будет решена проблема с запуском воздушных шаров с контрабандой. Его слова приводит LRT.

По словам господина Олекаса, введенные меры помогают бороться с контрабандистами, но создают препятствия для нормальной жизни жителей республики. «Принятые сейчас меры дадут эффект... в последние дни воздушных шаров не было,— уточнил он.— Вне зависимости от реакции белорусского режима, мы все равно желаем, чтобы жизнь продолжалась и границы когда-нибудь вновь были открыты».

В конце октября литовские власти объявили о закрытии границы с Белоруссией. Ограничения действуют до 30 ноября. Исключения сделаны для дипломатов, граждан Евросоюза и НАТО, иностранцев с видом на жительство, а также лиц с гуманитарными визами. В ответ Белоруссия анонсировала новый маршрут доставки грузов в Калининград.

