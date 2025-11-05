В Ялте ИИ занимается ранним обнаружением лесных пожаров

Власти Ялты расширяют применение систем раннего выявления природных возгораний на основе искусственного интеллекта. По данным администрации города, в настоящее время на территории муниципалитета функционируют 14 комплексов, контролирующих лесные массивы и прилегающие к ним территории.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отметила глава администрации Янина Павленко, в текущем году были установлены девять поворотных камер комплекса «Лесохранитель» на высотных зданиях и инфраструктурных объектах. Еще пять аналогичных устройств уже эксплуатировались ранее. По ее словам, оборудование продемонстрировало эффективность в условиях повышенного класса пожарной опасности.

Система фиксирует появление дыма и автоматически передает сигнал в Единую дежурно-диспетчерскую службу, что позволяет оперативно реагировать на возгорания и снижать риск распространения огня. В администрации подчеркивают, что использование алгоритмов распознавания помогает минимизировать количество ложных срабатываний, возникающих, например, при туманности или низкой облачности.

Госпожа Павленко заявила, что с учетом полученных результатов программа внедрения интеллектуальных комплексов будет продолжена в следующем году.

Вячеслав Рыжков