Песков: многие западные журналисты хотят посетить «котлы» ВСУ

Иностранные журналисты заинтересованы в посещении зон окружения войск ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Интерес очень большой ... Большое количество западных журналистов туда хотели бы поехать»,— заявил господин Песков. Он отметил, что о желаниях украинских журналистов не осведомлен.

Дмитрий Песков подчеркнул, что сейчас посетить так называемые котлы невозможно, потому что власти Украины отвергли это предложение Владимира Путина. «Что скрывают в Киеве? — добавил пресс-секретарь президента. — Скрывают бедственное положение своих войск в обозначенных районах».

29 октября Владимир Путин заявил о готовности прекратить боевые действия в районе Купянска и Красноармейска на время визита представителей иностранных СМИ. На следующий день он приказал Минобороны РФ организовать безопасный проезд иностранных журналистов. Однако МИД Украины заявило о запрете для журналистов посещать зону боевых действий.

31 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинская сторона пытается скрыть положение дел на фронте и именно поэтому запрещает визиты журналистов.