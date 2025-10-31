Минобороны объяснило запрет Украины для СМИ посещать «котлы»

Власти Украины пытаются скрыть реальное положение дел на фронте, поэтому запрещают представителям СМИ по российским коридорам попасть в район Красноармейска, Купянска и Димитрова. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Господин Конашенков указал, что вчера МИД Украины выступил с заявлением о запрете для журналистов посещать эти зоны боевых действий. Сотрудникам СМИ не дают « попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию», подчеркнул представитель Минобороны РФ. По его мнению, это официальное признание «катастрофичности ситуации» для украинской армии в данных районах.

Также Игорь Конашенков считает, что своим заявлением МИД Украины подтвердил, что «никаких иных возможностей въезда или выезда из "котлов" ... кроме как по российским "коридорам безопасности", уже не осталось».

Накануне президент России Владимир Путин приказал Минобороны обеспечить проезд иностранных журналистов в зоны окружения войск ВСУ.