Путин: РФ готова пустить СМИ в зоны окружения противника и прекратить огонь

ВСУ в Купянске и Красноармейске окружены российскими войсками и заблокированы, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, ВС России готовы прекратить на этих участках боевые действия на то время, пока там будут представители СМИ.

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

«Я обсуждал этот вопрос и с командующими соответствующих группировок. Они не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов. С тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит»,— сказал президент на встрече с бойцами СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка в Москве.

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту, что группировка «Центр» завершила окружение украинских войск в районе Красноармейска и Димитрова, захватив в кольцо 31 батальон. На следующий день российское Минобороны отчиталось о пресечении нескольких попыток ВСУ вырваться из окружения.