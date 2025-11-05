Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Индийская компания ONGC продолжит покупать российскую нефть

Индийская государственная нефтегазовая корпорация ONGC продолжит покупать нефть из России, заявил журналистам глава компании Арун Кумар Сингх на энергетической конференции ADIPEC в Абу-Даби.

На вопрос о возможном прекращении закупок российской нефти господин Кумар ответил: «Мы будем делать все, что разрешено делать» (цитата по ТАСС). Глава ONGC также сообщил, что сейчас компании разрешено покупать нефть у трейдеров, которые не попадают под санкции.

22 октября Минфин США ввел санкции против российских нефтяных компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. На следующий день новые санкции против РФ принял Евросоюз.

Источники Reuters сообщили, что индийские государственные НПЗ начали пересматривать контракты, чтобы в них не было прямых поставок из России. По словам собеседников Bloomberg, Индия может полностью отказаться от закупок российского сырья из-за новых санкций.

Новости компаний Все