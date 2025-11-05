Индийская компания ONGC продолжит покупать российскую нефть

Индийская государственная нефтегазовая корпорация ONGC продолжит покупать нефть из России, заявил журналистам глава компании Арун Кумар Сингх на энергетической конференции ADIPEC в Абу-Даби.

На вопрос о возможном прекращении закупок российской нефти господин Кумар ответил: «Мы будем делать все, что разрешено делать» (цитата по ТАСС). Глава ONGC также сообщил, что сейчас компании разрешено покупать нефть у трейдеров, которые не попадают под санкции.

22 октября Минфин США ввел санкции против российских нефтяных компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. На следующий день новые санкции против РФ принял Евросоюз.

Источники Reuters сообщили, что индийские государственные НПЗ начали пересматривать контракты, чтобы в них не было прямых поставок из России. По словам собеседников Bloomberg, Индия может полностью отказаться от закупок российского сырья из-за новых санкций.