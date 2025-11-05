В Ростове на реконструкции ливневой канализации направили 11 млрд рублей

Власти Ростова-на-Дону определят подрядчика по реконструкции ливневой канализации бассейна № 1. На реализацию проекта направлено почти 11 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Согласно проекту договора, «ливневка» проходит по территории Советского и Железнодорожного районов. Кроме реконструкции канализации, подрядчику предстоит построить два комплекса очистки поверхностного стока и две насосные станции для его перекачки.

Победителя торгов определят после 20 ноября. Завершить работы он должен до 15 ноября 2028 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», положительное заключение государственной экспертизы проект реконструкции ливневой канализации бассейна №1 в Ростове-на-Дону получил в начале октября 2025 года. Ранее он был поддержан правительственной комиссией по региональному развитию.

Наталья Белоштейн