В Ростове госэкспертиза одобрила проект «ливневки» бассейна №1

Проект реконструкции ливневой канализации бассейна №1 в Ростове-на-Дону получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована на портале единого государственного реестра заключений экспертизы.

Как ранее стало известно, проект ливневой канализации поддержала правительственная комиссия по региональному развитию.

Всего до конца 2028 года в Ростове планируется реконструировать и построить более 6 км сетей «ливневки». Также власти намерены возвести в мегаполисе локальные очистные сооружения мощностью около 50 тыс. куб. м в сутки. Общую стоимость проекта оценили в 12 млрд руб.

Наталья Белоштейн