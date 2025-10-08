Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове госэкспертиза одобрила проект «ливневки» бассейна №1

Проект реконструкции ливневой канализации бассейна №1 в Ростове-на-Дону получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована на портале единого государственного реестра заключений экспертизы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее стало известно, проект ливневой канализации поддержала правительственная комиссия по региональному развитию.

Всего до конца 2028 года в Ростове планируется реконструировать и построить более 6 км сетей «ливневки». Также власти намерены возвести в мегаполисе локальные очистные сооружения мощностью около 50 тыс. куб. м в сутки. Общую стоимость проекта оценили в 12 млрд руб.

Наталья Белоштейн

