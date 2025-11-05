Минимущества через суд реквизировало дом купца Гузеева на Ильинской

Арбитражный суд Нижегородской области по иску областного минимущества реквизировал у ООО «Единая дирекция строящихся предприятий» доли земельного участка и квартиры в доме купца Гузеева 1917 года постройки на улице Ильинской, 141. Решение опубликовано в судебной картотеке.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Поводом для реквизиции стало аварийное состояние дома, установленное строительной экспертизой ООО «Проектный офис Интеграл». В мае 2024 года мэрия ввела режим чрезвычайной ситуации в Нижегородском районе из-за состояния здания.

Министерство известило ответчиков о реквизиции, однако они не согласились добровольно расстаться с имуществом. После этого юристы министерства обратились в суд. По данным МВД, в доме никто не зарегистрирован.

Как писал «Ъ-Приволжье», в последние несколько лет нижегородские власти реквизируют дома в центре города, ссылаясь на их аварийное состояние, а жильцы оспаривают действия правительства в судах. С 2021 года минимущества направило на эти цели 400 млн руб.

Владимир Зубарев