Реквизиция по живому

Нижегородец Роман Суслов проиграл спор с областным минимущества, которое отказалось восстановить его право собственности на квартиру в объекте культурного наследия (ОКН). В 2023 году власти реквизировали деревянный дом в центре Нижнего Новгорода как аварийное жилье. Проживающая в одной из квартир семья Сусловых отказалась съезжать. Жилец настаивал, что основания для реквизиции по режиму ЧС со временем отпали, так как нижегородские власти потратили миллионы рублей на восстановление дома, и чрезвычайный режим в итоге был отменен. Однако чиновники, потратив деньги по двум госконтрактам, признали, что дом все равно аварийный. Он был переведен в нежилое здание и вместе с проживающей там семьей продан компании «Возрождение» под очередное восстановление и организацию гостиницы в заповедном квартале.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородские суды отказали Роману Суслову, семья которого проживает в ОКН «Усадьба А. Н. Седова. Главный дом с флигелем и лавкой», расположенном на Студеной улице. Бывший собственник квартиры просил обязать власти восстановить его право собственности на жилье в реквизированном доме.

Деревяный особняк администрация Нижнего Новгорода начала расселять как аварийное жилье еще в 2014 году, готовя дом под снос. Однако незадолго до празднования 800-летия города в 2021 году по инициативе градозащитников 12-квартирный дом признали вновь выявленным ОКН. В юбилейный год управление госохраны ОКН заключило госконтракт на 10 млн руб. с тверской компанией «Рестальянс» на проведение реставрационно-восстановительных работ и сохранения усадьбы Седова.

В том же 2021 году муниципалитет ввел в границах дома режим чрезвычайной ситуации, а минимущества Нижегородской области со ссылкой на угрозу обрушения аварийного дома начало реквизицию недвижимого имущества.

Как рассказал проигравший спор по изъятию жилья Роман Суслов, за трехкомнатную квартиру площадью 60 кв. м. ему предложили 5,9 млн руб. компенсации. Он единственный из собственников, кто отказался со своей семьей съезжать из центра города и наследного жилья, которое получил его дед-фронтовик и благоустраивал отец.

Параллельно с судами по реквизиции квартиры Сусловых управление госохраны ОКН закончило контракт с «Рестальянсом» и в сентябре 2022 года заключило второй госконтракт. Право проведения «противоаварийных реставрационно-восстановительных работ» на усадьбе Седова за 21,3 млн руб. получило нижегородское ООО «Гефест». Второй ремонт ОКН должен был завершиться в апреле 2024 года. Судя по данным госзакупок, контракт с «Гефестом» до сих пор до конца не исполнен, хотя практически вся сумма контракта подрядчику уже выплачена.

Как рассказал Роман Суслов, наблюдавший воочию оба ремонта, бережным восстановлением исторического наследия их назвать нельзя. Первый подрядчик, по его словам, сделал только половину и завершил госконтракт, решив, что дальнейшее восстановление усадьбы стоит дороже.

Потом на субподряде работали гастарбайтеры из Средней Азии. Они засыпали цокольное помещение вместе с разводкой коммуникаций, и усадьба утратила свой подвал, в котором когда-то были небольшие квартиры. Филенчатые квартирные двери, являющиеся предметом госохраны, рабочие сняли с петель и использовали их как профнастил. Вместо восстановления одной из подъездных дверей сделали непохожий новодел.

«Выходящий на Славянскую улицу сруб рабочие разобрали и даже пронумеровали бревна. Но эта нумерация потом не спасла. При сборке сруба привезли другие бревна с разобранного дома в Павлово, более короткие. Рабочие произвольно собирали стены, распиливая оригинальные бревна и стыкуя их с другими. А слив с крыши сделали такой, что вода идет под дом, подмывая фундамент. И никто потом за такую реставрацию не ответил. Никого до сих пор не посадили», — посетовал Роман Суслов, рассказав о множестве других недоделок.

Однако в судах бывший собственник изъятой квартиры ссылался на то, что в ходе проведенной реставрации дом перестал быть аварийным. Ведь целью бюджетных затрат было именно восстановление усадьбы, а режим чрезвычайной ситуации впоследствии был отменен. В соответствии с Гражданским кодексом РФ реквизиция носит возвратный характер: после устранения ЧС имущество возвращается собственнику. Этой нормой Роман Суслов обосновал свои требования к минимущества Нижегородской области. Однако министерство представило в суд заключение эксперта ООО «Альфа Про» о том, что в июле 2025 года усадьба Седова находилась в аварийном техническом состоянии, а проведенные там работы «физически не позволяют обеспечить конструктивную безопасность и эксплуатационную надежность здания».

Областной суд встал на сторону региональных властей. Они уже перевели изъятый многоквартирный дом в нежилое здание.

В июне 2025 года госпредприятие «Регнедвижимость» продало восстановленную усадьбу Седова вместе с тремя соседними объектами (в том числе флигелем усадьбы Гусевых на Славянской, 4) московскому ООО «Возрождение». Общая сумма сделки за недвижимость в заповедном квартале составила 39,4 млн руб. Судя по договору, усадьбу Седова частный инвестор намерен восстановить и приспособить под гостиницу к 2030 году. Любопытно, что ООО «Возрождение» было учреждено за две недели до покупки недвижимости. Теперь Роман Суслов опасается, что его с родными выбросят на улицу из единственного жилья — в Нижегородском райсуде начали рассматривать иск министерства о принудительном выселении.

К спору присоединился и новый собственник: «Возрождение» заявило о готовности исполнить решение о выселении Сусловых.

В минимущества Нижегородской области сообщили, что суды по реквизиции Роман Суслов проиграл, а по Жилищному кодексу запрещено проживать в нежилом здании. «Действительно, для проведения срочных противоаварийных работ управлением госохраны ОКН были заключены два контракта по сохранению усадьбы Седова. Однако объем выполненных работ оказался недостаточным для устранения причин введения режима ЧС, но позволил предотвратить дальнейшее ухудшение состояния объекта», — полагают в министерстве.

В управлении госохраны ОКН пока не комментируют дважды проведенный ремонт и судьбу последнего госконтракта.

По мнению замдиректора АНО АСИРИС Анны Давыдовой, на реставрации усадьбы Седова в спешке были освоены деньги бюджетной субсидии, выделенные на юбилей Нижнего Новгорода и «размазанные тонким слоем» по ряду объектов.

«На предложенную Суслову компенсацию сейчас квартиру в центре не купишь, и непонятно, как власти будут выселять его семью — это же скандал будет», — отметила она.

Бывший собственник готовит жалобу, рассчитывая на кассационный суд в Саратове.

Роман Кряжев