Власти потратили 400 млн рублей на реквизицию недвижимости нижегородцев
Как сообщили в минимущества Нижегородской области, на реквизицию земельных участков в связи с нахождением на них домов и зданий, «представляющих угрозу жизни и здоровья неограниченному кругу лиц», было израсходовано порядка 400 млн руб. Такие затраты понес областной бюджет с 2021 года, когда минимущества начало процедуры изъятия объектов недвижимости у собственников, по настоящее время.
Редакция «Ъ-Приволжье» поинтересовалась, включают ли областные власти понесенные затраты в стоимость территорий при продаже по проектам КРТ, либо торгах по продаже объектов культурного наследия. В министерстве пояснили, что расходы, связанные с выплатой в рамках реквизиции и проекты КРТ имеют разное правовое регулирование, они не взаимосвязаны.