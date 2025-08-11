Экспертиза вышла особняком

Собственники квартир и коммерческих помещений в историческом доме №4 на Большой Покровской в Нижнем Новгороде, которым отказали в отмене введенного в 2024 году режима чрезвычайной ситуации (ЧС), подали апелляцию. Областные власти под предлогом аварийности намерены расселить и изъять особняк на центральной улице. Половина жителей дома продали области свои квартиры. Другая половина не хочет съезжать из центра и ставит под сомнение отчет об аварийном состоянии дома. Сделавшие его эксперты из Магнитогорска проигрывали аналогичные споры в судах Перми. Минимущества подало иски об изъятии квартир с выплатой компенсаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ООО «Металлист-Казаково», владеющее помещением ресторана в историческом особняке на Большой Покровской, и трое собственников квартир подали апелляционные жалобы на решение Нижегородского райсуда, который отказал им и признал законным режим ЧС, введенный мэром Нижнего Новгорода в границах дома №4 и его земельного участка в апреле 2024 года. На основании действующего почти 1,5 года режима ЧС региональное минимущества намерено изъять все квартиры и нежилые помещения у собственников. Спорный трехэтажный флигель 1861 года постройки является объектом культурного наследия, одним из старейших объектов на главной улице города.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», в основу решения о введении режима ЧС было положено заключение ООО ПК «Интеграл» из Магнитогорска, сделанное по заказу минимущества. Эксперты считают, что особняк находится в аварийном состоянии, степень его износа составляет 74%, дом может рухнуть, поэтому он опасен для жителей. Несмотря на это, городские власти разрешили работать в доме популярному ресторану «Самовар да утки», открывшемуся весной 2024 года.

Обратившиеся в суд собственники квартир считают заключение об аварийности дома необоснованным. Они предполагают, что эксперты из Магнитогорска даже не выезжали в Нижний Новгород на осмотр дома, оценив его по фотографиям и сведениям БТИ. К заключению была приложена страница техпаспорта другого дома, а специалист ООО «Нижновэксперт» в ходе своего обследования нашел множество не соответствующих действительности выводов в заключении «Интеграла», указав, что реальный износ конструкций составляет 39%, и здание не является аварийным.

Однако Нижегородский райсуд не принял это мнение во внимание, сославшись на то, что альтернативное обследование дома было сделано позже того времени, когда мэрия вводила режим ЧС. В ходатайстве о проведении судебной экспертизы для того, чтобы другие эксперты оценили техническое состояние дома, истцам было отказано.

Проигравшие в первой инстанции собственники апеллируют к тому, что ООО ПК «Интеграл» участвовало в ряде судебных споров по аварийности домов, и выводы экспертов не подтверждались. Так, в январе 2023 года Мотовилихинский райсуд Перми признал недостоверным заключение данной организации об аварийности многоквартирного дома с износом в 78%. Суд указал, что нет данных о выезде экспертов на объект, в документах указаны другие материалы конструкций, выводы не актуальны, так как не учитывают проведенный ремонт кровли. В итоге жители дома в Перми добились, чтобы признали незаконными решения мэрии об аварийности их жилья и сносе дома.

В Ленинском райсуде Перми эксперт «Интеграла», определивший износ другого многоквартирного дома на улице Танцорова в 75%, признался, что он лично на осмотр объекта не выезжал и оценивал дом по фотографиям. Судя по опубликованному судебному решению, альтернативная экспертиза определила износ спорного объекта в 43%. В итоге заключение администрации Перми, признавшей дом на Танцорова аварийным и подлежащим сносу, также было признано незаконным.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в спорах по реквизиции объектов Главное управление МЧС по Нижегородской области, как правило, не подтверждает основания для введения мэрией режима ЧС в отношении изымаемых в центре Нижнего Новгорода объектов недвижимости. Однако по словам работающих в Нижегородском райсуде юристов, позиция МЧС об отсутствии признаков чрезвычайной ситуации пока также не принимается в расчет судьями.

В ПК «Интеграл» не стали комментировать сомнения в правильности заключения по дому на Большой Покровской, предложив дождаться окончания судебных споров. «Мы с заказчиком (минимущества Нижегородской области – Ъ) все работы провели. Они приняты, все устроило»,— отметили в магнитогорской компании.

Отметим, что эксперты рекомендовали мэрии демонтировать исторический особняк в центре Нижнего Новгорода как аварийный. Однако уничтожать объекты культурного наследия запрещено федеральным законодательством. Минимущества намерено отремонтировать дом. С какой целью его изымают у собственников и что планируется разместить в этом здании после реставрации, в областном правительстве не пояснили. В Нижегородский райсуд уже поданы иски об изъятии квартир с выплатой возмещения. Однако до завершения спора о законности механизма реквизиции через режим ЧС они рассмотрены не будут. Жалобы жителей исторического дома и коммерческой фирмы на отказ отменить режим ЧС областной суд рассмотрит на заседании 20 августа.

Напомним, в последние годы нижегородские власти регулярно поднимают вопрос о реквизиции заброшенных зданий у их владельцев. Так, несколько лет региональные власти заявляли о готовности реквизировать у собственника бывший Дом чекиста на Малой Покровской. Закончилось это сменой владельца здания. Новый собственник снес аварийное здание и теперь восстанавливает в прежнем обличии. Кроме того, в 2021/23 годах нижегородская мэрия пыталась изъять старинный дом и земельный участок на Нижегородской улице, введя вокруг дома режим ЧС. Владелица недвижимости предприниматель Галина Ручковская оспорила это решение в суде и отстояла свои права на дом и землю.

Роман Кряжев