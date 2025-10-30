Политик сказал последнее слово про плашку

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан Минюстом РФ иноагентом) выступил с последним словом в суде по делу об отсутствии соответствующих плашек в публикациях в сети. В уклонении от обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) его обвинили почти год назад. Обвинение запросило политику 440 часов общественных работ. Приговор «яблочнику» огласят 5 ноября. Сам политик не признает вины и сравнивает свое уголовное преследование с репрессиями XX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Шлосберг (признан иноагентом) зачитал имена репрессированных жителей родной Псковской области и добавил, что над современным иноагентским законодательством «висит страшная тень политических репрессий XX века»

В четверг, 30 октября, Лев Шлосберг (признан в РФ иноагентом) произнес последнее слово по уголовному делу о нарушении требований иноагентского законодательства. В нем «яблочник» вновь назвал наличие реестра Минюста РФ «инструментом государственной отмены людей». Себя он, в свою очередь, иноагентом не считает. «Я не иностранный агент. Я гражданин России, чьи представления о государстве, власти, политике, человеческом достоинстве и чести существенно отличаются от представлений многих обладающих властью сегодня политиков России»,— отметил господин Шлосберг (признан иноагентом). Действующее законодательство же, продолжает политик, позволяет людям во власти спровоцировать включение любого россиянина в список тех, на кого якобы оказывается иностранное влияние.

По его словам, словосочетание «права и свободы человека и гражданина» становятся «полуподпольным, почти запрещенным», и это отражается в том, что правозащитная деятельность сейчас «подвергается жестоким преследованиям». Между тем, добавил он, фундаментом справедливого государства являются «право, свобода и мир».

Кроме того, Лев Шлосберг (признан иноагентом) заметил, что с последним словом он выступает в День памяти жертв политических репрессий. Политик зачитал имена репрессированных жителей родной Псковской области и добавил, что над современным иноагентским законодательством «висит страшная тень политических репрессий XX века».

«Яблочник» настаивал на том, что каждый гражданин, согласно Конституции РФ, имеет право голосовать и баллотироваться на выборах, писать, снимать, читать и смотреть что хочет. «Я живу в России, я гражданин и патриот России. Мирной и свободной России. Не имею иностранного гражданства, не получаю иностранного финансирования, представляю исключительно российских граждан, в том числе жителей Псковской области. Уважаю Конституцию России, права и свободы человека и гражданина. Я не совершал никаких преступлений»,— заключил господин Шлосберг (признан иноагентом).

Неделю назад прокурор запросила зампреду «Яблока» 440 часов обязательных работ. Приговор по делу судья огласит 5 ноября.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ против «яблочника» было возбуждено в начале октября 2024 года. Силовики провели обыск у политика и его 95-летнего отца. По версии следствия, Лев Шлосберг (внесен в реестр иноагентов), «будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах», публично распространил некий материал, не указав в нем свой статус.

В последние два года уголовные дела за отсутствие маркировки иноагента возбуждались в РФ неоднократно, но до сих пор речь шла исключительно о людях, уже покинувших Россию. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком на два года.

Льва Шлосберга (признан иноагентом) обвиняют также в публикации в «Одноклассниках» видеозаписи, дискредитирующей ВС РФ. В партии «Яблоко» рассказывали «Ъ», что речь идет о записи дебатов псковского депутата с историком Юрием Пивоваровым (объявлен в РФ иноагентом), на которых политик отстаивал необходимость «скорейшего прекращения огня» между Россией и Украиной. Зампред партии настаивал, что не имеет никакого отношения к странице в «Одноклассниках», публикация в которой стала поводом для его уголовного преследования.

Лев Шлосберг был объявлен иностранным агентом в июле 2023 года. В феврале 2024 года его дважды за день оштрафовали за нарушение законодательства об иноагентах из-за отсутствия соответствующей плашки в двух постах в соцсети «ВКонтакте» и Telegram. Политик также подвергался административному наказанию за «распространение информации о террористической организации без указания на ее статус».

Полина Пучкова