В ночь с 4 на 5 ноября военные сбили БПЛА в четырех районах Дона

Минувшей ночью над Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Губернатор уточнил, что военные перехватили и уничтожили вражеские беспилотники в четырех районах Дона – Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском муниципалитетах.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется»,– резюмировал Юрий Слюсарь.

Валентина Любашенко