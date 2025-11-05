В ночь с 4 на 5 ноября военные сбили БПЛА в четырех районах Дона
Минувшей ночью над Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Губернатор уточнил, что военные перехватили и уничтожили вражеские беспилотники в четырех районах Дона – Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском муниципалитетах.
«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется»,– резюмировал Юрий Слюсарь.