Мерц пригласил президента Сирии в Германию для обсуждения возвращения беженцев

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в ФРГ для переговоров о репатриации сирийских беженцев. Об этом сообщила пресс-служба германского правительства.

Господин Мерц заявил, что гражданская война в Сирии завершена и нет оснований для предоставления убежища. «Мы можем начать репатриацию»,— сказал канцлер. Он добавил, что власти намерены депортировать в Сирию преступников и сотрудничать с Дамаском по стабилизации ситуации.

30 октября глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о невозможности быстрого возвращения беженцев. По данным на август, в ФРГ проживают более 950 тыс. сирийцев.