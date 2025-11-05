Помощь с ограничениями

На льготное финансирование в рамках новой программы поддержки Минэкономики и Корпорации МСП получили возможность претендовать малые и средние предприятия 26 моногородов и прилегающих к ним 27 особых экономических зон. Компании смогут привлечь на реализацию инвестпроектов или использовать на оборотное финансирования под 6–10% годовых почти 1 млрд руб. до конца 2026 года. Господдержка будет выделяться с учетом «местной специфики» и фокусироваться на секторах экономики, необходимых для развития конкретных территорий.

Минэкономики и Корпорация МСП согласовали итоговые параметры новой программы поддержки для малых и средних предприятий моногородов. Льготные кредиты и банковские гарантии смогут получить предприниматели из 26 муниципальных образований. Также в программу были включены 27 особых экономических зон (ОЭЗ), расположенных не более чем в 100 км от границ населенных пунктов, в которых расположены монопрофильные градообразующие предприятия.

Как сообщили в Корпорации МСП, в рамках программы ставка по льготным кредитам составит 6–10% годовых. Так, для бизнеса моногородов, планирующего реализовать инвестиционный проект, будет действовать ставка 6% в течение пяти лет на сумму до 200 млн руб. Если предпринимателю необходимо оборотное кредитование, его можно будет привлечь на три года под 10% годовых на сумму до 50 млн руб. Резиденты прилегающих к моногородам ОЭЗ могут подать заявку на получение инвестиционного кредита до 200 млн руб. по ставке 10% на пять лет.

Отметим, распоряжение о выделении первых 4 млрд руб. в рамках новой программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в моногородах и ОЭЗ было подписано главой правительства летом 2025 года (см. “Ъ” от 18 июля). В общей сложности на льготное кредитование и предоставление банковских гарантий по контрактам предпринимателей до 2030 года будет направлено 18,3 млрд руб.

Программа призвана диверсифицировать экономику таких поселений -— для получения финансовой поддержки компании не должны быть аффилированы с градообразующими предприятиями.

Всего в РФ статус моногорода имеет 321 населенный пункт. Сокращение числа тех, кто может получить поддержку, а также меньшее число моногородов (см. “Ъ” от 24 июня) позволят правительству сконцентрироваться на финансовой помощи отдельным муниципальным образованиям с наиболее сложной экономической ситуацией. «МСП создают новую инфраструктуру и рабочие места, а значит, сокращается отток населения и формируется более комфортная среда и качество жизни людей. При этом меры господдержки должны учитывать местную специфику, фокусироваться на поддержке секторов экономики, необходимых для развития этих территорий»,— пояснил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, при фокусной поддержке динамика роста МСП в два-три раза выше как по объемам выручки, так и по росту занятости.

Анна Королева