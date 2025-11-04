Подозреваемого в убийстве в белгородском селе военного ищут в соседних регионах

Рядового Алексея Кострикина, подозреваемого в убийстве человека в поселке Новая Таволжанка Белгородской области и изнасиловании его супруги (п. «е» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 131 УК РФ, до 20 лет лишения свободы), разыскивают в соседних регионах, в том числе в Воронежской области. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В СКР по Воронежской области заявили, что «розыском занимаются сотрудники полиции» и отказались от иных комментариев. В ГУ МВД по Воронежской области также оказались от комментариев порекомендовали обратиться за ними в Минобороны РФ. В главном военном управлении СКР не ответили на звонки «Ъ-Черноземье».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале отметил, что на поиски военного «стянуты максимальные силы»: «Идет взаимодействие с Министерством обороны, военной полицией, МВД. Преступника обязательно найдут. Необходимо предпринять максимальные усилия по защите жителей Новой Таволжанки».

По версии следствия, в октябре рядовой проник в дом в Новой Таволжанке и убил его владельца, после чего изнасиловал супругу хозяина. Фигуранту удалось скрыться, однако его задержали через несколько часов.

1 ноября губернатор Вячеслав Гладков заявил, что военнослужащий сбежал из-под стражи. Глава региона попросил региональное УМВД увеличить количество задействованных в поисках сотрудников. Он поручил главам Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Яковлевского округов организовать взаимодействие бойцов самообороны и членов добровольных дружин с правоохранителями.

Вчера сообщалось, что СКР проверяет рядового Алексея Кострикина на причастность к еще одному убийству в поселке Новая Таволжанка Белгородской области. Преступление совершено 3 ноября, возбуждено уголовное дело.

Егор Якимов