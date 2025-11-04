Ростовский холдинг «Бизон Юг» сократил около 10% персонала

Агротехнологический холдинг «Бизон Юг» в 2025 году из-за оптимизации затрат сократил около 10% сотрудников. Об этом сообщил 161.ru со ссылкой на данные гендиректора компании Сергея Суховенко.

По той же причине часть персонала была переведена на неполную рабочую неделю. На данный момент суммарно с филиальной сетью в компании трудоустроено чуть менее 500 человек.

Руководитель холдинга добавил, что заявленное повышение утильсбора может привести к более радикальным мерам, в том числе по дальнейшему сокращению персонала.

Ранее «Ъ» сообщал, что в начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новых правилах утилизационного сбора. Изменения вступят в силу 1 декабря. Новый утильсбор будет рассчитываться не только исходя из объема двигателя и года выпуска машины, но и мощности двигателя.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Бизон Юг» было образовано 13 ноября 2006 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности компании — торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Уставный капитал предприятия составляет 18,4 тыс. руб.

Наталья Белоштейн