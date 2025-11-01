Правительство утвердило перенос реформы утильсбора

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новых правилах утилизационного сбора. Изменения вступят в силу 1 декабря, хотя раньше в правительстве планировали начать их применять уже с 1 ноября. Решение отложили из-за ажиотажа среди покупателей, пробкам на пограничных пунктах пропуска и к росту сроков доставки автомобилей.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Новый утильсбор будет рассчитываться не только исходя из объема двигателя и года выпуска машины, но и мощности двигателя. Для физлиц, которые ввозят автомобиль мощностью менее 160 лошадиных сил, положены льготные коэффициенты. Изменения расчета утильсбора инициировало «Объединение автопроизводителей России».

Первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «РИА Новости» заявлял, что правительство не ожидает резких скачков цен на автомобили. Он утверждал, что у властей нет задачи закрыть рынок с помощью новой системы расчета — в правительстве, говорил он, понимают, что отсутствие конкуренции плохо повлияет на отечественных производителей.

