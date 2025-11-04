Москва закупает еще 100 электробусов

ГУП «Мосгортранс» (подведомственно столичной мэрии) объявило тендер на поставку 100 «городских электробусов большого класса» и их обслуживание в течение 15 лет, сообщается на сайте госзакупок. Речь о поставке 85-местных трехдверных машин класса M3 с пневматической подвеской и емкостью батарей 240 кВт•ч (по условиям конкурса должно быть поставлено 95 таких электробусов). В рамках того же тендера столица хочет получить еще пять машин вместимостью от 60 до 85 мест. Согласно тендерной документации, эти электробусы должны полностью заряжаться на ультрабыстрой зарядке за 55 минут, имея при этом оговоренный «срок жизни тяговых батарей» в семь с половиной лет или 420 тыс. км пробега. Техника должна быть поставлена до конца 2025 года. Стоимость контракта — 7,26 млрд руб.

Напомним, первые электробусы в Москве появились в 2018 году. По данным столичного департамента транспорта, в сентябре 2025 года в городе курсировало 2,47 тыс. таких машин (в основном КамАЗ-6282 и ЛиАЗ-6274, каждый на 85 мест) по 223 маршрутам (всего «Мосгортранс» обслуживает около 850 маршрутов). В Москве для них смонтировано 400 ультрабыстрых зарядных станций. Ежедневно электробусы перевозят около 1 млн пассажиров, заявлял в июне столичный вице-мэр Максим Ликсутов (всеми видами транспорта в городе пользуются 17–18 млн человек в день).

Ранее Москва уже закупала электробусы по 15-летним контрактам жизненного цикла (предполагает закупку техники и ее сервис в течение срока службы) по цене от 30 млн до 56 млн руб. за штуку. Самой масштабной стала поставка 1,2 тыс. электробусов в 2023 году, купленных городом у группы ГАЗ и КамАЗа (см. “Ъ” от 10 марта 2023 года). Еще одна крупная закупка — 700 машин на 52,9 млрд руб.— была проведена в мае этого года. По этому контракту городу должны быть поставлены электробусы КамАЗ-52222 с улучшенным кондиционером и увеличенной на 15% площадью для колясок и ручной клади (см. “Ъ” от 21 мая). Судя по нынешнему тендеру, Москва готова заплатить за один электробус с 15-летним контрактом жизненного цикла уже 72 млн руб.

В столичном департаменте транспорта ранее сообщали, что тяговые батареи для закупаемых электробусов произведут на московском заводе в Красной Пахре. На этой площадке компания «Рэнера» строит фабрику по производству батарей мощностью 4 ГВт•ч в год (50 тыс. аккумуляторов). В частности, «Мосгортранс» по контракту c «Рэнерой» должен закупить более 155 тыс. тяговых батарей для электробусов и электромобилей «Москвич».

Александр Воронов