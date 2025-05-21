Столичный транспорт набирает заряд

Структуры московского правительства объявили тендер на поставку 700 электробусов и их обслуживание в течение 15 лет. Речь о 85-местных машинах на пневматической подвеске, способных полностью заряжать батарею за час. Электробусы требуется поставлять городу партиями в 25–35 штук вплоть до конца 2027 года. В столичном департаменте транспорта сказали “Ъ”, что батареи для них произведут локально и планируют за десять лет заменить почти весь парк общественного транспорта в Москве электробусами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Конкурс на поставку 700 «городских электробусов большого класса» объявил столичный ГУП «Мосгортранс» (следует из сайта госзакупок). Речь о поставке Москве 85-местных трехдверных машин класса M3 с пневматической подвеской и емкостью батарей в 240 кВт•ч. Из тендерной документации следует, что электробусы должны уметь заряжаться в обычном режиме за 335 минут, а на ультрабыстрой зарядке — за час и меньше, причем «с нуля». Техника должна поставляться партиями по 25–35 штук, первая из них должна прийти до февраля 2026 года, последняя — до конца 2027 года. Стоимость контракта — 52,9 млрд руб.

Первые электробусы в Москве появились в 2018 году. По данным столичного департамента транспорта, сейчас в городе курсирует 2,35 тыс. машин (в основном КамАЗ-6282 и ЛиАЗ-6274; каждый на 85 мест) по 200 маршрутам (всего «Мосгортранс» обслуживает более 700 маршрутов). Ежедневно электробусы перевозят около 900 тыс. пассажиров, заявляли в мэрии. В Москве для них смонтированы 360 ультрабыстрых зарядных станций.

Москва и ранее закупала электробусы по 15-летним контрактам жизненного цикла (предполагает закупку техники и ее сервис в течение срока службы) по цене от 30 млн до 56 млн руб. за штуку. Самой масштабной стала поставка 1,2 тыс. электробусов в 2023 году, купленных городом у группы ГАЗ и КамАЗа (см. “Ъ” от 10 марта 2023 года). В столичной мэрии ранее поясняли, что это машины с увеличенным на 35% (до 80–90 км) запасом хода, адаптивным освещением и электрическими отопителями в салоне. Из сайта госзакупок следует, что последний раз контракт на поставку 400 электробусов и их 15-летнее обслуживание на 29 млрд руб. был заключен «Мосгортрансом» с КамАЗом в феврале этого года.

Мэр Москвы Сергей Собянин в апреле 2025 года анонсировал нынешнюю закупку, сказав, что город планирует приобрести «около 650 электробусов». Он упомянул, что к серийному производству «готовится модель» с еще больше увеличенным запасом хода, «разработанная по нашему заказу». Производителя модели он не называл. В мэрии добавляли, что у нее будут беспилотные функции, в частности, возможность автоматической постановки на зарядку и «системы активной безопасности».

В столичном департаменте транспорта рассказали “Ъ”, что тяговые батареи для закупаемых электробусов произведут на московском заводе в Красной Пахре.

В сентябре 2023 года стало известно о строительстве на этой площадке компанией «Рэнера» фабрики по производству батарей мощностью 4 ГВт•ч в год (50 тыс. аккумуляторов). ГУП «Мосгортранс» закупит там по контракту c «Рэнерой» более 155 тыс. тяговых батарей для электробусов и электромобилей «Москвич». «Локализация производства ускорит переход столицы на электротранспорт»,— полагают в столичном дептрансе. По словам вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, к 2035 году «почти весь» парк «Мосгортранса» будет состоять из электробусов. В департаменте добавили, что это низкопольный комфортный транспорт с зарядками для телефонов, системами климат-контроля и воздушной завесы, срабатывающей при открывании дверей.

Нынешний тендер будет интересен российским производителям, но никто кроме группы ГАЗ и КамАЗа участие в нем «не потянет», считает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. В КамАЗе уже подтвердили “Ъ” планы участвовать в конкурсе — с новой моделью электробуса КамАЗ-52222 (с российской батареей емкостью 230 кВт•ч, обеспечивающей, по словам производителя, запас хода в 100 км). В компании сообщили, что эту модель они планируют поставить «Мосгортрансу» в рамках упомянутого выше тендера на 400 электробусов.

«Пассажирам важно добраться быстро из точки А в точку Б, такую задачу электробус вполне успешно решает»,— говорит глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, отмечая тишину их движения, что «крайне важно в утренние и вечерние часы». «За счет увеличения мощности батарей маршруты становятся все более протяженными, и пассажиры не замечают каких-то негативных моментов с переходом на электробусы»,— полагает он.

Александр Воронов, Наталия Мирошниченко