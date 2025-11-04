Вблизи Сочи замечен самолет-разведчик ВВС США

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U, базирующийся в Великобритании, совершил полет над Черным морем и вернулся в Европу, свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Самолет вылетел из Милденхолла и пролетел через Нидерланды, Германию, Чехию, Словакию, Венгрию и Румынию. После облета Крыма, развернувшись около Сочи, он начал обратный путь.

На 3:55 по московскому времени во вторник самолет пересек границу Чехии и Германии и продолжал полет над немецкой территорией.

Андрей Николаев