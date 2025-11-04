Участника «Некрокомиккона» арестовали на 12 суток за экстремистскую символику

Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга арестовал участника фестиваля комикс-культуры, мистики и фантастики «Некрокомиккон» на 12 суток по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций). Поводом стали бокал и книга с символами, связанными с международным движением сатанизма (признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль комикс-культуры, мистики и фантастики «Некрокомиккон» в выставочном зале DAA Expo. Участники во время фестиваля.

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фестиваль комикс-культуры, мистики и фантастики «Некрокомиккон» в выставочном зале DAA Expo. Участники во время фестиваля.

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, вечером 1 ноября Артем Репин задержали в костюме священника и с гримом на лице у входа на фестиваль, по адресу: Красногвардейская площадь, 3, лит. Е. Позже он пояснил, что планировал посетить мероприятие.

В руках Артем Репин держал бокал и книгу «Сатанинские ритуалы» (международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ), на которых были изображены пентаграмма и Бафомет — антропоморфное существо с головой животного. Эти символы, по мнению суда, относятся к международному движению сатанизма (признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что на продюсера фестиваля «Некрокомиккон» завели дело из-за поддельных документов. По версии следствия, являющийся гражданином Казахстана Алексей Самсонов предъявил миграционную карту, в которой стояла ненастоящая печать о продлении срока пребывания в РФ.

Незадолго до этого Алексей Самсонов был задержан, на него составили административный протокол за нарушение миграционного законодательства и выписали штраф. Суд определил доставить правонарушителя в центр содержания для последующей депортации.

Сам фестиваль, проходивший в Петербурге, завершился досрочно по требованию властей. По мнению организаторов, поводом могли стать ассоциации с Хеллоуином и международным движением сатанизма (признано экстремистским и запрещено в РФ). Эту версию подтвердили в администрации Красногвардейского района.

Подробнее об отмене «Некрокомиккона» — в материале «Ъ Северо-Запад» «Хеллоуин выдворяют из страны».

Артемий Чулков