Уолтц: США ждут помощи от остального мира по урегулированию конфликта на Украине

Американский постоянный представитель при ООН Майк Уолтц заявил, что США нуждаются в помощи «остального мира» для решения конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью Breitbar. По словам господина Уолтца, только президент США Дональд Трамп мог заставить Россию и Украину начать мирные переговоры, но для полного достижения цели Вашингтону необходимо содействие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Уолтц

Фото: Mike Segar / Reuters Майк Уолтц

Фото: Mike Segar / Reuters

«Только президент Трамп мог бы заставить их (РФ и Украину.— “Ъ”) перейти от полного молчания к хоть какому-то диалогу. Мы прошли этот путь. Мы еще не совсем достигли его, и остальной мир должен нам помочь»,— сказал Майк Уолтц.

Накануне Дональд Трамп заявил, что его терпение в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта не иссякнет. В интервью телеканалу CBS президент США сообщил, что боевые действия можно завершить за пару месяцев. Он также сказал, что американская сторона не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине. Господин Трамп отметил, что эта позиция может измениться.