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Коммерсантъ FM
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«Цапковский» не вернулся из штурма

Помилованный член банды «Цапки» Андрей Быков погиб в зоне СВО

Как стало известно «Ъ», бывший «цапковский» Андрей Быков (Бык), помилованный после заключения контракта с Минобороны, в апреле текущего года пропал без вести в зоне СВО. Несколько дней назад родственников известили о его гибели. Андрей Быков входил в банду Сергея Цапка, одновременно выполняя обязанности водителя Надежды Цапок, матери лидера группировки. В ходе следствия по делу банды Бык признал вину и первым из «цапковских» получил срок — 20 лет лишения свободы.

Андрей Быков

Андрей Быков

Фото: Владимир Кондратов, Коммерсантъ

Андрей Быков

Фото: Владимир Кондратов, Коммерсантъ

В станице Кущевской родственники и близкие бывшего «цапковского» Андрея Быкова решают вопрос о месте его похорон, сообщили «Ъ» источники, знакомые с ситуацией. Осужденный член банды поддерживал контакты с детьми и бывшей женой, а также с Надеждой Цапок, которую он называл приемной матерью.

В апреле текущего года Андрей Быков, находившийся в зоне СВО, перестал выходить на связь, затем близким Быка стало известно о том, что он пропал без вести во время одной из штурмовых операций.

В начале текущей недели родным сообщили о том, что военнослужащий погиб, его тело доставлено в один из моргов Ростова-на-Дону.

Надежда Цапок ответила на звонок «Ъ», но прервала разговор, услышав вопрос об Андрее Быкове. Как рассказали жители Кущевской, Андрей Быков в подростковом возрасте жил в семье Цапков, затем работал личным водителем госпожи Цапок.

Бык принимал участие в самом громком преступлении «Цапков» — убийстве 12 человек в доме Аметовых в ноябре 2010 года, при этом сам он не убивал, а наблюдал за обстановкой.

Кто такие «Цапки»: история кущевской ОПГ

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Андрей Быков и еще один член банды, Вячеслав Рябцев, в отличие от других, полностью признали свою вину. По этой причине их дела рассматривали в особом порядке. Быков был осужден в декабре 2011 года, Рябцев — в апреле 2012 года. Мера наказания обоим осужденным оказалась одинаковой — 20 лет в колонии строгого режима.

Как ранее сообщал «Ъ», Андрей Быков, отбывавший наказание за совершение преступлений в составе банды «Цапки», в сентябре 2023 года заключил годовой контракт с Министерством обороны РФ, что давало ему право на помилование. Господин Быков, воевавший в составе штурмового подразделения, в ноябре 2023 года получил тяжелое ранение ноги и был направлен в госпиталь в Донецке. Во время лечения его навещала Надежда Цапок, их совместные фотографии появлялись в пабликах станицы Кущевской. Восстановившись после лечения, Андрей Быков вернулся в зону боевых действий, а затем продлил контракт с Минобороны еще на один год.

Андрей Быков не единственный «цапковский», получивший помилование в связи с участием в боевых действиях в зоне СВО.

Вячеслав Рябцев (Буба) зимой 2022 года вступил в ряды ЧВК «Вагнер», получил ранение, был награжден медалью. После истечения полугодового срока контракта господин Рябцев приехал в Краснодар и устроился на работу, больше о нем ничего не известно. В СМИ также появлялась информация о том, что один из лидеров банды, Владимир Алексеев (Беспредел), осужденный пожизненно, якобы подал ходатайство о направлении его в зону СВО. Однако его адвокат Павел Смирнов в разговоре с «Ъ» опроверг эти сведения.

«Цапковские» — банда, действовавшая в Краснодарском крае и Ростовской области с 1999 по 2010 год. Установлена вина бандитов в 19 убийствах, а также в разбойных нападениях, похищении людей, мошенничестве и вымогательстве. Приговор «Цапкам» был вынесен в ноябре 2013 года. Лидер банды Сергей Цапок, а также Игорь Черных (Амур) и Владимир Алексеев были осуждены пожизненно. Владимир Запорожец (Камаз) получил 19 лет, Вячеслав Цеповяз и Николай Цапок (дядя лидера банды) — по 20 лет лишения свободы. Вскоре после вынесения приговора Черных покончил с собой, а Сергей Цапок умер в тюремной больнице.

Анна Перова, Краснодар

Фотогалерея

Дело кущевской ОПГ

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5 ноября 2010 года в станице Кущевская Краснодарского края в доме фермера Серевера Аметова были убиты 12 человек — 51-летний хозяин, его 48-летняя супруга Галина, 19-летняя невестка Елена и ее годовалая дочь Амира, гости Владимир Мироненко с супругой Мариной, дочерьми Аленой и Ириной, тестем и тещей Виктором и Лидией Игнатенко, соседи 36-летняя Наталья Касьян и ее 14-летний сын Павел. Преступление вызвало большой общественный резонанс. Выяснилось, что жители станицы запуганы местными бандитами и живут так на протяжении многих лет

5 ноября 2010 года в станице Кущевская Краснодарского края в доме фермера Серевера Аметова были убиты 12 человек — 51-летний хозяин, его 48-летняя супруга Галина, 19-летняя невестка Елена и ее годовалая дочь Амира, гости Владимир Мироненко с супругой Мариной, дочерьми Аленой и Ириной, тестем и тещей Виктором и Лидией Игнатенко, соседи 36-летняя Наталья Касьян и ее 14-летний сын Павел. Преступление вызвало большой общественный резонанс. Выяснилось, что жители станицы запуганы местными бандитами и живут так на протяжении многих лет

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Спустя неделю по данному делу были арестованы члены ОПГ «Цапковские», во главе с бывшим депутатом районного совета от «Единой России» Сергеем Цапком (на фото), задержанным 15 ноября. В ходе следствия выяснилось, что бизнесмен Сергей Цапок на протяжении многих лет вымогал деньги у местных фермеров, а группу помогающих ему людей в станице прозвали «цапковские». Также было установлено, что ОПГ и ранее совершала убийства местных жителей

Спустя неделю по данному делу были арестованы члены ОПГ «Цапковские», во главе с бывшим депутатом районного совета от «Единой России» Сергеем Цапком (на фото), задержанным 15 ноября. В ходе следствия выяснилось, что бизнесмен Сергей Цапок на протяжении многих лет вымогал деньги у местных фермеров, а группу помогающих ему людей в станице прозвали «цапковские». Также было установлено, что ОПГ и ранее совершала убийства местных жителей

Фото: Коммерсантъ / Предоставлено ГСУ СК РФ по СКФО  /  купить фото

Банда «Цапков» была создана в Кущевской в 1995 году. Ее лидером стал брат Сергея Цапка Николай Цапок (Коля Бешеный). Члены группировки держали в страхе всю станицу. В 2002 году Николай Цапок был убит (по одной из версий именно за него Сергей Цапок мстил Аметову). Сергей Цапок стал лидером ОПГ и продолжил вымогать деньги у фермеров. Если фермер не соглашался платить, к делу подключался местный УБОП, с которым группировка наладила сотрудничество. Поэтому жаловаться в органы никто не пытался. Если и после разговоров с представителями правопорядка бизнесмен не сдавался, его убивали. Так, в 2002 году были убиты двое фермеров — отец и сын Богачевы и глава Кущевского района Борис Москвич

Банда «Цапков» была создана в Кущевской в 1995 году. Ее лидером стал брат Сергея Цапка Николай Цапок (Коля Бешеный). Члены группировки держали в страхе всю станицу. В 2002 году Николай Цапок был убит (по одной из версий именно за него Сергей Цапок мстил Аметову). Сергей Цапок стал лидером ОПГ и продолжил вымогать деньги у фермеров. Если фермер не соглашался платить, к делу подключался местный УБОП, с которым группировка наладила сотрудничество. Поэтому жаловаться в органы никто не пытался. Если и после разговоров с представителями правопорядка бизнесмен не сдавался, его убивали. Так, в 2002 году были убиты двое фермеров — отец и сын Богачевы и глава Кущевского района Борис Москвич

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Братья Евгений (на фото) и Алексей Гуровы стали первыми задержанными после убийства 12 человек в станице. У них были обнаружены наркотики. Позже было установлено, что хотя братья и являлись членами банды, данное преступление они не совершали. В итоге Гуровы осуждены по другим эпизодам (приобретение и хранение наркотиков, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, изнасилования, грабежи и вымогательства). Евгений («Бобер-младший») получил 14,5 лет лишения свободы, Алексей («Бобер-старший») — 17,5 лет колонии строго режима

Братья Евгений (на фото) и Алексей Гуровы стали первыми задержанными после убийства 12 человек в станице. У них были обнаружены наркотики. Позже было установлено, что хотя братья и являлись членами банды, данное преступление они не совершали. В итоге Гуровы осуждены по другим эпизодам (приобретение и хранение наркотиков, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, изнасилования, грабежи и вымогательства). Евгений («Бобер-младший») получил 14,5 лет лишения свободы, Алексей («Бобер-старший») — 17,5 лет колонии строго режима

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично выехал на место преступления и осмотрел дом, в котором было совершено убийство. После этого он провел оперативное совещание, где подчеркнул, что поражен жестокостью совершенного преступления. Он потребовал расследовать дело как можно скорее и установить всех виновных

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично выехал на место преступления и осмотрел дом, в котором было совершено убийство. После этого он провел оперативное совещание, где подчеркнул, что поражен жестокостью совершенного преступления. Он потребовал расследовать дело как можно скорее и установить всех виновных

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В совершении убийства в доме Аметова непосредственно участвовали главарь ОПГ Сергей Цапок, Владимир Алексеев («Беспредел» — на фото справа), Андрей Быков, Сергей Карпенко («Рис-младший» — на фото), Вячеслав Рябцев («Буба») и Игорь Черных («Амур»). Преступники знали, что у Аметова в гостях будет директор агрофирмы из Ростова Владимир Мироненко. Они ждали, пока гости выпьют, наблюдая за ними из припаркованной на соседнем участке машины. Когда Аметов и Мироненко ушли играть в бильярд, преступники отправились за ними

В совершении убийства в доме Аметова непосредственно участвовали главарь ОПГ Сергей Цапок, Владимир Алексеев («Беспредел» — на фото справа), Андрей Быков, Сергей Карпенко («Рис-младший» — на фото), Вячеслав Рябцев («Буба») и Игорь Черных («Амур»). Преступники знали, что у Аметова в гостях будет директор агрофирмы из Ростова Владимир Мироненко. Они ждали, пока гости выпьют, наблюдая за ними из припаркованной на соседнем участке машины. Когда Аметов и Мироненко ушли играть в бильярд, преступники отправились за ними

Фото: Коммерсантъ / Предоставлено ГСУ СК РФ по СКФО  /  купить фото

В феврале 2011 года Украина передала России фигуранта дела Владимира Алексеева (на фото). 19 ноября 2013 года Алексеев приговорен к пожизненному заключению. После вынесения приговора он дал показания по нескольким нераскрытым делам. По словам адвоката, Владимир Алексеев сотрудничает со следствием, «чтобы добиться справедливости, чтобы все понесли наказание за особо тяжкие преступления»

В феврале 2011 года Украина передала России фигуранта дела Владимира Алексеева (на фото). 19 ноября 2013 года Алексеев приговорен к пожизненному заключению. После вынесения приговора он дал показания по нескольким нераскрытым делам. По словам адвоката, Владимир Алексеев сотрудничает со следствием, «чтобы добиться справедливости, чтобы все понесли наказание за особо тяжкие преступления»

Фото: Коммерсантъ / Предоставлено ГСУ СК РФ по СКФО

Говоря о причинах совершенного убийства Цапок заявил: «Фермер мешал мне вести бизнес, подрывал мой авторитет. Поэтому я хотел, чтобы он мучился сам и видел, как мучаются его близкие. Мы выволокли его в зал — он еще дышал, и на его глазах расправились с остальными. Потом бросили тела в одну кучу, а сверху, на гору трупов, положили девятимесячную Амиру — внучку Аметова. Она живая была, плакала. Тела облили бензином и подожгли. Посмотрели на часы и удивились — провернули все минут за десять» &lt;br>Члены банды Сергея Цапка слева направо: Сергей Цеповяз, Вячеслав Рябцев и Андрей Быков

Говоря о причинах совершенного убийства Цапок заявил: «Фермер мешал мне вести бизнес, подрывал мой авторитет. Поэтому я хотел, чтобы он мучился сам и видел, как мучаются его близкие. Мы выволокли его в зал — он еще дышал, и на его глазах расправились с остальными. Потом бросили тела в одну кучу, а сверху, на гору трупов, положили девятимесячную Амиру — внучку Аметова. Она живая была, плакала. Тела облили бензином и подожгли. Посмотрели на часы и удивились — провернули все минут за десять»
Члены банды Сергея Цапка слева направо: Сергей Цеповяз, Вячеслав Рябцев и Андрей Быков

Фото: Коммерсантъ / Предоставлено ГСУ СК РФ по СКФО  /  купить фото

Cергей Цеповяз (на фото) — один из организаторов убийства, был задержан 18 ноября 2010 года в Ростове-на-Дону. 19 ноября 2013 года его подельник Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере 200 тыс. руб.

Cергей Цеповяз (на фото) — один из организаторов убийства, был задержан 18 ноября 2010 года в Ростове-на-Дону. 19 ноября 2013 года его подельник Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере 200 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Предоставлено ГСУ СК РФ по СКФО  /  купить фото

Игорь Черных (по кличке «Амур») был задержан 24 ноября 2010 года и рассматривался следствием как один из самых жестоких соисполнителей убийства в станице Кущевская и подозреваемый в совершении убийства Анатолия Смольникова в ноябре 2008 года, а также в расстреле отца и сына Богачевых в сентябре 2003 года. 19 ноября 2013 года он получил пожизненное заключение. 4 июля 2014 года повесился в камере

Игорь Черных (по кличке «Амур») был задержан 24 ноября 2010 года и рассматривался следствием как один из самых жестоких соисполнителей убийства в станице Кущевская и подозреваемый в совершении убийства Анатолия Смольникова в ноябре 2008 года, а также в расстреле отца и сына Богачевых в сентябре 2003 года. 19 ноября 2013 года он получил пожизненное заключение. 4 июля 2014 года повесился в камере

Фото: Коммерсантъ / Предоставлено ГСУ СК РФ по СКФО  /  купить фото

Андрей Быков — убийца последней жертвы в доме Аметова 14-летнего Павла Касьяна. Быков был задержан 20 ноября 2010 года. 16 ноября 2012 года СКР заявил о прекращении расследования уголовного дела в отношении подозреваемого. Ему было предъявлено обвинение по семи статьям. 27 декабря 2011 года Краснодарский краевой суд приговорил Быкова к 20 годам лишения свободы

Андрей Быков — убийца последней жертвы в доме Аметова 14-летнего Павла Касьяна. Быков был задержан 20 ноября 2010 года. 16 ноября 2012 года СКР заявил о прекращении расследования уголовного дела в отношении подозреваемого. Ему было предъявлено обвинение по семи статьям. 27 декабря 2011 года Краснодарский краевой суд приговорил Быкова к 20 годам лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / В. Светланов

9 февраля 2011 на Украине был задержан Вячеслав Рябцев («Буба» — на фото) и экстрадирован в Россию. 17 февраля 2012 расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Рябцева было завершено. В апреле того же года он приговорен к 20 годам заключения

9 февраля 2011 на Украине был задержан Вячеслав Рябцев («Буба» — на фото) и экстрадирован в Россию. 17 февраля 2012 расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Рябцева было завершено. В апреле того же года он приговорен к 20 годам заключения

Фото: Коммерсантъ / Владимир Черников  /  купить фото

30 ноября 2010 года был арестован Вадим Палкин, подозреваемый в убийстве в 2002 году главы Кущевского района Краснодарского края Бориса Москвича. Палкин обвинялся в убийстве брата Сергея Цапка Николая. 29 августа 2011 года суд возбудил новое дело о создании банды, которое стало продолжением расследования ряда уголовных дел, соединенных в одно производство. Вадим Палкин оправдан в июне 2013 года

30 ноября 2010 года был арестован Вадим Палкин, подозреваемый в убийстве в 2002 году главы Кущевского района Краснодарского края Бориса Москвича. Палкин обвинялся в убийстве брата Сергея Цапка Николая. 29 августа 2011 года суд возбудил новое дело о создании банды, которое стало продолжением расследования ряда уголовных дел, соединенных в одно производство. Вадим Палкин оправдан в июне 2013 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов  /  купить фото

В ночь на 30 июня 2011 года один из подозреваемых Виталий Иванов повесился в СИЗО Краснодара. 1 августа после попытки суицида скончался Сергей Карпенко

В ночь на 30 июня 2011 года один из подозреваемых Виталий Иванов повесился в СИЗО Краснодара. 1 августа после попытки суицида скончался Сергей Карпенко

Фото: ТАСС / Андрей Миронов

С 2011 года под стражей находилась мать Сергея Цапка Надежда, гендиректор ООО «Артекс-агро». Кущевский районный суд признал ее виновной в мошенничестве с кредитными субсидиями и незаконном приобретении земельных паев. В сентябре 2018 года Надежда Цапок вышла из колонии и вернулась в станицу Кущевскую. После освобождения она через суд начала бороться за сельскохозяйственные активы, которые до 2010 года контролировала семья Цапков

С 2011 года под стражей находилась мать Сергея Цапка Надежда, гендиректор ООО «Артекс-агро». Кущевский районный суд признал ее виновной в мошенничестве с кредитными субсидиями и незаконном приобретении земельных паев. В сентябре 2018 года Надежда Цапок вышла из колонии и вернулась в станицу Кущевскую. После освобождения она через суд начала бороться за сельскохозяйственные активы, которые до 2010 года контролировала семья Цапков

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Сергей Цеповяз — считался предполагаемым организатором убийства. Вместе с Сергеем Цапком состоял в партии «Единая Россия». На допросе Сергей Цеповяз впал в истерику, упал на колени, заплакал и закричал: «Не убивайте меня!», хотя милиционеры утверждали, что не угрожали ему. 6 июля 2011 года Сергей Цеповяз был отпущен под подписку о невыезде за непричастностью к массовому убийству в Кущевской. В его действиях усмотрели только «заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений». 31 мая 2011 года суд вынес решение отштрафовать Цеповяза на 150 тыс. рублей.

Сергей Цеповяз — считался предполагаемым организатором убийства. Вместе с Сергеем Цапком состоял в партии «Единая Россия». На допросе Сергей Цеповяз впал в истерику, упал на колени, заплакал и закричал: «Не убивайте меня!», хотя милиционеры утверждали, что не угрожали ему. 6 июля 2011 года Сергей Цеповяз был отпущен под подписку о невыезде за непричастностью к массовому убийству в Кущевской. В его действиях усмотрели только «заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений». 31 мая 2011 года суд вынес решение отштрафовать Цеповяза на 150 тыс. рублей.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Как установил Следственный комитет России, а вслед за ним и суд, участники банды Цапка совершили 19 убийств, покушения на убийства, а также целую серию других тяжких преступлений. Большинство из них, по версии следствия, были совершены из мести за убийство в 2002 году брата Сергея Цапка Николая, известного в криминальной среде как Коля Бешеный

Как установил Следственный комитет России, а вслед за ним и суд, участники банды Цапка совершили 19 убийств, покушения на убийства, а также целую серию других тяжких преступлений. Большинство из них, по версии следствия, были совершены из мести за убийство в 2002 году брата Сергея Цапка Николая, известного в криминальной среде как Коля Бешеный

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Сергей Цапок (на фото) был приговорен к пожизненному лишению свободы. Дядя лидера банды Николай Цапок получил 20 лет, в качестве смягчающего вину обстоятельства у осужденного судом был назван 65-летний возраст. Еще один участник банды Владимир Запорожец с учетом положительных характеристик был приговорен к 19 годам. 7 июля 2014 года Сергей Цапок был найден мертвым в следственном изоляторе №1 Краснодара. Смерть, предположительно, наступила из-за острой сердечной недостаточности

Сергей Цапок (на фото) был приговорен к пожизненному лишению свободы. Дядя лидера банды Николай Цапок получил 20 лет, в качестве смягчающего вину обстоятельства у осужденного судом был назван 65-летний возраст. Еще один участник банды Владимир Запорожец с учетом положительных характеристик был приговорен к 19 годам. 7 июля 2014 года Сергей Цапок был найден мертвым в следственном изоляторе №1 Краснодара. Смерть, предположительно, наступила из-за острой сердечной недостаточности

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

В ноябре 2018 года СКР возбудил дело о превышении полномочий в отношении сотрудников амурской исправительной колонии №3, где отбывает срок член ОПГ «Цапки» Вячеслав Цеповяз (на фото). Дело завели после того, как были обнародованы фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, а, например, крабы, шашлык и красная икра

В ноябре 2018 года СКР возбудил дело о превышении полномочий в отношении сотрудников амурской исправительной колонии №3, где отбывает срок член ОПГ «Цапки» Вячеслав Цеповяз (на фото). Дело завели после того, как были обнародованы фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, а, например, крабы, шашлык и красная икра

Фото: mzk1.ru

В октябре 2022 года дядя главаря «банды Цапков», Николай Цапок-старший, подал ходатайство о замене остатка тюремного срока на принудительные работы

В октябре 2022 года дядя главаря «банды Цапков», Николай Цапок-старший, подал ходатайство о замене остатка тюремного срока на принудительные работы

Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости

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5 ноября 2010 года в станице Кущевская Краснодарского края в доме фермера Серевера Аметова были убиты 12 человек — 51-летний хозяин, его 48-летняя супруга Галина, 19-летняя невестка Елена и ее годовалая дочь Амира, гости Владимир Мироненко с супругой Мариной, дочерьми Аленой и Ириной, тестем и тещей Виктором и Лидией Игнатенко, соседи 36-летняя Наталья Касьян и ее 14-летний сын Павел. Преступление вызвало большой общественный резонанс. Выяснилось, что жители станицы запуганы местными бандитами и живут так на протяжении многих лет

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Спустя неделю по данному делу были арестованы члены ОПГ «Цапковские», во главе с бывшим депутатом районного совета от «Единой России» Сергеем Цапком (на фото), задержанным 15 ноября. В ходе следствия выяснилось, что бизнесмен Сергей Цапок на протяжении многих лет вымогал деньги у местных фермеров, а группу помогающих ему людей в станице прозвали «цапковские». Также было установлено, что ОПГ и ранее совершала убийства местных жителей

Фото: Коммерсантъ / Предоставлено ГСУ СК РФ по СКФО  /  купить фото

Банда «Цапков» была создана в Кущевской в 1995 году. Ее лидером стал брат Сергея Цапка Николай Цапок (Коля Бешеный). Члены группировки держали в страхе всю станицу. В 2002 году Николай Цапок был убит (по одной из версий именно за него Сергей Цапок мстил Аметову). Сергей Цапок стал лидером ОПГ и продолжил вымогать деньги у фермеров. Если фермер не соглашался платить, к делу подключался местный УБОП, с которым группировка наладила сотрудничество. Поэтому жаловаться в органы никто не пытался. Если и после разговоров с представителями правопорядка бизнесмен не сдавался, его убивали. Так, в 2002 году были убиты двое фермеров — отец и сын Богачевы и глава Кущевского района Борис Москвич

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Братья Евгений (на фото) и Алексей Гуровы стали первыми задержанными после убийства 12 человек в станице. У них были обнаружены наркотики. Позже было установлено, что хотя братья и являлись членами банды, данное преступление они не совершали. В итоге Гуровы осуждены по другим эпизодам (приобретение и хранение наркотиков, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, изнасилования, грабежи и вымогательства). Евгений («Бобер-младший») получил 14,5 лет лишения свободы, Алексей («Бобер-старший») — 17,5 лет колонии строго режима

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично выехал на место преступления и осмотрел дом, в котором было совершено убийство. После этого он провел оперативное совещание, где подчеркнул, что поражен жестокостью совершенного преступления. Он потребовал расследовать дело как можно скорее и установить всех виновных

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В совершении убийства в доме Аметова непосредственно участвовали главарь ОПГ Сергей Цапок, Владимир Алексеев («Беспредел» — на фото справа), Андрей Быков, Сергей Карпенко («Рис-младший» — на фото), Вячеслав Рябцев («Буба») и Игорь Черных («Амур»). Преступники знали, что у Аметова в гостях будет директор агрофирмы из Ростова Владимир Мироненко. Они ждали, пока гости выпьют, наблюдая за ними из припаркованной на соседнем участке машины. Когда Аметов и Мироненко ушли играть в бильярд, преступники отправились за ними

Фото: Коммерсантъ / Предоставлено ГСУ СК РФ по СКФО  /  купить фото

В феврале 2011 года Украина передала России фигуранта дела Владимира Алексеева (на фото). 19 ноября 2013 года Алексеев приговорен к пожизненному заключению. После вынесения приговора он дал показания по нескольким нераскрытым делам. По словам адвоката, Владимир Алексеев сотрудничает со следствием, «чтобы добиться справедливости, чтобы все понесли наказание за особо тяжкие преступления»

Фото: Коммерсантъ / Предоставлено ГСУ СК РФ по СКФО

Говоря о причинах совершенного убийства Цапок заявил: «Фермер мешал мне вести бизнес, подрывал мой авторитет. Поэтому я хотел, чтобы он мучился сам и видел, как мучаются его близкие. Мы выволокли его в зал — он еще дышал, и на его глазах расправились с остальными. Потом бросили тела в одну кучу, а сверху, на гору трупов, положили девятимесячную Амиру — внучку Аметова. Она живая была, плакала. Тела облили бензином и подожгли. Посмотрели на часы и удивились — провернули все минут за десять»
Члены банды Сергея Цапка слева направо: Сергей Цеповяз, Вячеслав Рябцев и Андрей Быков

Фото: Коммерсантъ / Предоставлено ГСУ СК РФ по СКФО  /  купить фото

Cергей Цеповяз (на фото) — один из организаторов убийства, был задержан 18 ноября 2010 года в Ростове-на-Дону. 19 ноября 2013 года его подельник Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере 200 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Предоставлено ГСУ СК РФ по СКФО  /  купить фото

Игорь Черных (по кличке «Амур») был задержан 24 ноября 2010 года и рассматривался следствием как один из самых жестоких соисполнителей убийства в станице Кущевская и подозреваемый в совершении убийства Анатолия Смольникова в ноябре 2008 года, а также в расстреле отца и сына Богачевых в сентябре 2003 года. 19 ноября 2013 года он получил пожизненное заключение. 4 июля 2014 года повесился в камере

Фото: Коммерсантъ / Предоставлено ГСУ СК РФ по СКФО  /  купить фото

Андрей Быков — убийца последней жертвы в доме Аметова 14-летнего Павла Касьяна. Быков был задержан 20 ноября 2010 года. 16 ноября 2012 года СКР заявил о прекращении расследования уголовного дела в отношении подозреваемого. Ему было предъявлено обвинение по семи статьям. 27 декабря 2011 года Краснодарский краевой суд приговорил Быкова к 20 годам лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / В. Светланов

9 февраля 2011 на Украине был задержан Вячеслав Рябцев («Буба» — на фото) и экстрадирован в Россию. 17 февраля 2012 расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Рябцева было завершено. В апреле того же года он приговорен к 20 годам заключения

Фото: Коммерсантъ / Владимир Черников  /  купить фото

30 ноября 2010 года был арестован Вадим Палкин, подозреваемый в убийстве в 2002 году главы Кущевского района Краснодарского края Бориса Москвича. Палкин обвинялся в убийстве брата Сергея Цапка Николая. 29 августа 2011 года суд возбудил новое дело о создании банды, которое стало продолжением расследования ряда уголовных дел, соединенных в одно производство. Вадим Палкин оправдан в июне 2013 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов  /  купить фото

В ночь на 30 июня 2011 года один из подозреваемых Виталий Иванов повесился в СИЗО Краснодара. 1 августа после попытки суицида скончался Сергей Карпенко

Фото: ТАСС / Андрей Миронов

С 2011 года под стражей находилась мать Сергея Цапка Надежда, гендиректор ООО «Артекс-агро». Кущевский районный суд признал ее виновной в мошенничестве с кредитными субсидиями и незаконном приобретении земельных паев. В сентябре 2018 года Надежда Цапок вышла из колонии и вернулась в станицу Кущевскую. После освобождения она через суд начала бороться за сельскохозяйственные активы, которые до 2010 года контролировала семья Цапков

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Сергей Цеповяз — считался предполагаемым организатором убийства. Вместе с Сергеем Цапком состоял в партии «Единая Россия». На допросе Сергей Цеповяз впал в истерику, упал на колени, заплакал и закричал: «Не убивайте меня!», хотя милиционеры утверждали, что не угрожали ему. 6 июля 2011 года Сергей Цеповяз был отпущен под подписку о невыезде за непричастностью к массовому убийству в Кущевской. В его действиях усмотрели только «заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений». 31 мая 2011 года суд вынес решение отштрафовать Цеповяза на 150 тыс. рублей.

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Как установил Следственный комитет России, а вслед за ним и суд, участники банды Цапка совершили 19 убийств, покушения на убийства, а также целую серию других тяжких преступлений. Большинство из них, по версии следствия, были совершены из мести за убийство в 2002 году брата Сергея Цапка Николая, известного в криминальной среде как Коля Бешеный

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Сергей Цапок (на фото) был приговорен к пожизненному лишению свободы. Дядя лидера банды Николай Цапок получил 20 лет, в качестве смягчающего вину обстоятельства у осужденного судом был назван 65-летний возраст. Еще один участник банды Владимир Запорожец с учетом положительных характеристик был приговорен к 19 годам. 7 июля 2014 года Сергей Цапок был найден мертвым в следственном изоляторе №1 Краснодара. Смерть, предположительно, наступила из-за острой сердечной недостаточности

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

В ноябре 2018 года СКР возбудил дело о превышении полномочий в отношении сотрудников амурской исправительной колонии №3, где отбывает срок член ОПГ «Цапки» Вячеслав Цеповяз (на фото). Дело завели после того, как были обнародованы фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, а, например, крабы, шашлык и красная икра

Фото: mzk1.ru

В октябре 2022 года дядя главаря «банды Цапков», Николай Цапок-старший, подал ходатайство о замене остатка тюремного срока на принудительные работы

Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости

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