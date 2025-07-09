«Цапковский» не вернулся из штурма

Как стало известно «Ъ», бывший «цапковский» Андрей Быков (Бык), помилованный после заключения контракта с Минобороны, в апреле текущего года пропал без вести в зоне СВО. Несколько дней назад родственников известили о его гибели. Андрей Быков входил в банду Сергея Цапка, одновременно выполняя обязанности водителя Надежды Цапок, матери лидера группировки. В ходе следствия по делу банды Бык признал вину и первым из «цапковских» получил срок — 20 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Быков

Фото: Владимир Кондратов, Коммерсантъ Андрей Быков

Фото: Владимир Кондратов, Коммерсантъ

В станице Кущевской родственники и близкие бывшего «цапковского» Андрея Быкова решают вопрос о месте его похорон, сообщили «Ъ» источники, знакомые с ситуацией. Осужденный член банды поддерживал контакты с детьми и бывшей женой, а также с Надеждой Цапок, которую он называл приемной матерью.

В апреле текущего года Андрей Быков, находившийся в зоне СВО, перестал выходить на связь, затем близким Быка стало известно о том, что он пропал без вести во время одной из штурмовых операций.

В начале текущей недели родным сообщили о том, что военнослужащий погиб, его тело доставлено в один из моргов Ростова-на-Дону.

Надежда Цапок ответила на звонок «Ъ», но прервала разговор, услышав вопрос об Андрее Быкове. Как рассказали жители Кущевской, Андрей Быков в подростковом возрасте жил в семье Цапков, затем работал личным водителем госпожи Цапок.

Бык принимал участие в самом громком преступлении «Цапков» — убийстве 12 человек в доме Аметовых в ноябре 2010 года, при этом сам он не убивал, а наблюдал за обстановкой.

Андрей Быков и еще один член банды, Вячеслав Рябцев, в отличие от других, полностью признали свою вину. По этой причине их дела рассматривали в особом порядке. Быков был осужден в декабре 2011 года, Рябцев — в апреле 2012 года. Мера наказания обоим осужденным оказалась одинаковой — 20 лет в колонии строгого режима.

Как ранее сообщал «Ъ», Андрей Быков, отбывавший наказание за совершение преступлений в составе банды «Цапки», в сентябре 2023 года заключил годовой контракт с Министерством обороны РФ, что давало ему право на помилование. Господин Быков, воевавший в составе штурмового подразделения, в ноябре 2023 года получил тяжелое ранение ноги и был направлен в госпиталь в Донецке. Во время лечения его навещала Надежда Цапок, их совместные фотографии появлялись в пабликах станицы Кущевской. Восстановившись после лечения, Андрей Быков вернулся в зону боевых действий, а затем продлил контракт с Минобороны еще на один год.

Андрей Быков не единственный «цапковский», получивший помилование в связи с участием в боевых действиях в зоне СВО.

Вячеслав Рябцев (Буба) зимой 2022 года вступил в ряды ЧВК «Вагнер», получил ранение, был награжден медалью. После истечения полугодового срока контракта господин Рябцев приехал в Краснодар и устроился на работу, больше о нем ничего не известно. В СМИ также появлялась информация о том, что один из лидеров банды, Владимир Алексеев (Беспредел), осужденный пожизненно, якобы подал ходатайство о направлении его в зону СВО. Однако его адвокат Павел Смирнов в разговоре с «Ъ» опроверг эти сведения.

«Цапковские» — банда, действовавшая в Краснодарском крае и Ростовской области с 1999 по 2010 год. Установлена вина бандитов в 19 убийствах, а также в разбойных нападениях, похищении людей, мошенничестве и вымогательстве. Приговор «Цапкам» был вынесен в ноябре 2013 года. Лидер банды Сергей Цапок, а также Игорь Черных (Амур) и Владимир Алексеев были осуждены пожизненно. Владимир Запорожец (Камаз) получил 19 лет, Вячеслав Цеповяз и Николай Цапок (дядя лидера банды) — по 20 лет лишения свободы. Вскоре после вынесения приговора Черных покончил с собой, а Сергей Цапок умер в тюремной больнице.

Анна Перова, Краснодар