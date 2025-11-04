Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал заявление Мерца о депортации сирийцев

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал в соцсети Х на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости возвращения сирийских беженцев на родину. В своей публикации господин Дмитриев заявил, что немецкий канцлер «наконец начал читать (российские — “Ъ”) публикации об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации».

Глава РФПИ выразил надежду, что господин Мерц прислушается и к другим рекомендациям России.

Поводом для комментария стало заявление канцлера Германии о том, что сирийские беженцы должны вернуться домой, поскольку война в их стране завершена, в противном случае им грозит депортация. Фридрих Мерц также пригласил президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в ФРГ для переговоров о репатриации сирийских беженцев.