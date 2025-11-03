Сервис аренды самокатов «МТС Юрент» завершил сезон в Екатеринбурге

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» завершил сезон в Екатеринбурге, поскольку в город пришли холода и гололед, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании. Пользователи самокатов сервиса проехали 3,6 млн км. по столице Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом сезоне жители Екатеринбурга более активно использовали самокаты в качестве транспорта: количество поездок на райдера за сезон выросло. Пик активности пользователей приходился на утренние и вечерние часы: с шести до десяти утра и с пяти до десяти вечера. Более 60% поездок не превышали десяти минут, 89% — длились не более 20 минут.

Самыми популярными районами для старта и завершения поездок стали Ленинский, Верх-Исетский, Академический.

По данным компании, общее количество инцидентов с самокатами сервиса, включая ДТП и падения, сократилось на 35%.

«МТС Юрент также отмечает снижение аварийности: 99,99% поездок завершились без каких-либо происшествий. А общее количество инцидентов с самокатами сервиса, включая ДТП и падения, сократилось на 35%», — рассказали «Ъ-Урал» в компании.

В текущем сезоне сервис нарисовала более 130 парковок для СИМ (средства индивидуальной мобильности).

Напомним, в октябре администрация города сообщала, что кикшеринговые компании заблокировали более 11 тыс. аккаунтов пользователей самокатов за нарушения правил дорожного движения. За девять месяцев в регионе произошло 133 ДТП с участием управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

Отметим, в марте екатеринбуржцы проголосовали за полный запрет СИМ на территории города в рамках опроса на портале «Госуслуги». Впрочем власти все равно не намеревались вводить запрет на использование электросамокатов.

По словам мэра города Алексея Орлова, ограничения на использование самокатов приведет к росту спроса на другие виды СИМ, которые являются более травмоопасными.

Артем Путилов