Президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию вокруг британской королевской семьи, связанную с лишением титулов принца Эндрю.

«Мне очень жаль, это ужасная вещь, которая произошла с (королевской.— “Ъ”) семьей»,— заявил господин Трамп в разговоре с журналистами (цитата по трансляции на YouTube-канале Белого дома).

30 октября король Великобритании Карл III приказал лишить своего младшего брата принца Эндрю всех титулов и выселить его из резиденции в Виндзоре из-за его связи с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. В том числе это связано со скандалом с Вирджинией Джуффре. В своих мемуарах она утверждала, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор неоднократно принуждал ее к сексу. В апреле этого года госпожа Джуффре покончила с собой.

Еще в 2019 году бывший принц сложил с себя все королевские обязанности. В 2022 году по указу бывшего монарха Великобритании, королевы Елизаветы II, его лишили воинских званий и королевских привилегий на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. 2 ноября 2025 года министр обороны Британии сообщил, что Карл III хочет лишить младшего брата звания вице-адмирала Королевского флота — это последнее воинское звание, которое осталось у Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.