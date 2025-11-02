Британский король Карл III лишит Эндрю последнего воинского звания

Король Великобритании Карл III хочет лишить бывшего принца Эндрю звания вице-адмирала Королевского флота. Об этом сообщил министр обороны страны Джон Хили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

Фото: Toby Melville / Reuters, Toby Melville / File Photo / Reuters Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

Фото: Toby Melville / Reuters, Toby Melville / File Photo / Reuters

«Это правильный шаг, это шаг, который король приказал нам сделать, и мы сейчас над этим работаем»,— заявил господин Хили в интервью BBC.

Предыдущий британский монарх, королева Елизавета II, лишила бывшего принца практически всех почетных воинских званий еще в 2022 году. 30 октября 2025-го Карл III приказал лишить своего младшего брата всех почетных титулов из-за скандала вокруг его связи с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Бывший принц также должен будет переехать из своего особняка в частное жилье. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор никогда не признавал себя виновным в преступлениях.