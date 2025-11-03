В ночь со 2 на 3 ноября военные сбили БПЛА в пяти районах Дона

Минувшей ночью над Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор уточнил, что военные перехватили и уничтожили вражеские беспилотники в пяти районах Дона – Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется»,– резюмировал Юрий Слюсарь.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь со 2 на 3 ноября силы противовоздушной обороны сбили 29 БПЛА над территорией Ростовской области.

Валентина Любашенко