С фирмы из Белореченска взыскано 80 млн рублей за вред в водоохранной зоне Белой

Росприроднадзор взыскал с белореченской компании ООО «Автоальянс», занимающейся грузоперевозками, свыше 80 млн руб. за вред нанесенный окружающей среде в водоохранной зоне реки Белой. Компания признана виновной в создании несанкционированной свалки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как следует из судебного акта, в ходе проверки, инициированной прокуратурой Майкопа и проведенной Южным межрегиональным управлением Росприроднадзора, на берегу реки в районе в станицы Ханской были выявлены масштабные нарушения.

РПН удалось доказать в суде, что «Автоальянс» организовал несанкционированную свалку отходов, где были в том числе и опасные нефтесодержащие материалы. Суд установил, что компания вела добычу песчано-гравийной смеси, в результате чего был снят плодородный слой почвы.

«Автоальянс» заявлял, что проверка проводилась в отношении другой компании, и просил назначить судебную экспертизу. Однако суд счел доказательства управления достаточными и взыскал с «Автоальянса» 80,4 млн руб. Решение в законную силу пока не вступило.

Михаил Волкодав