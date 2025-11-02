Федерация еврейских общин ждет извинений муфтия Чечни

Федерацию еврейских общин России не устраивает объяснение муфтия Чечни касательно его слов об иудеях, заявил руководитель департамента общественных связей федерации Борух Горин. Напомним, муфтий Салах-хаджи Межиев заявил на ток-шоу «Чеченская история. Война и мир», что «издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм». Фраза была произнесена на чеченском языке.

После этого главный раввин России Берл Лазар назвал слова господина Межиева «оскорбительными для всего еврейского народа и для нашей веры». Также он обвинил муфтия в попытке разрушить межконфессиональный мир, который Россия «строила много лет». После этого господин Межиев пояснил, что имел в виду «атеистов, сионистов и нацистов, которые находятся в Европе и богохульствуют на Всевышнего Аллаха и пророков».

Однако в Федерации еврейских общин не приняли такого объяснения. «Господин Салах-хаджи Межиев заявил, что главный раввин России необоснованно обвинил его в антисемитизме на основании неверного перевода, но дело в том, что перевод этот был опубликован на сайте государственного информационного агентства Чечни "Грозный-информ" и пропал оттуда вместе с видеороликом упомянутого ток-шоу только после публикации в СМИ заявления главного раввина России, которого господин Салах-хаджи Межиев упрекнул в использовании якобы непроверенных источников информации»,— указал господин Горин. По его мнению, простые извинения в такой ситуации выглядели бы более убедительно, чем ссылки на якобы неправильный перевод.

«Тем более что точного перевода своих слов об иудеях до сих пор господин Межиев не привел»,— добавил господин Горин.

Павел Коробов