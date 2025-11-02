Муфтий Чечни отверг обвинения главного раввина России

Муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев заявил в своем Telegram-канале, что не высказывался против евреев на ток-шоу «Чеченская история. Война и мир». Так он ответил на заявления главного раввина России Берл Лазара, обвинившего муфтия в попытке нарушить межконфессиональный мир в России заявлениями, что «издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ Муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

По словам господина Салах-хаджи Межиева, в программе, записанной на чеченском языке, речь шла об «атеистах, сионистах и нацистах, которые находятся в Европе и богохульствуют на Всевышнего Аллаха и пророков». «Из моего текста атеисты перевели два слова и опубликовали в интернете, — сказал муфтий. — На это и отреагировал главный раввин России Берл Лазар».

По его словам, если бы раввин вник в смысл разговора, то узнал бы, что речь шла не про еврейскую нацию в целом, а про врагов Аллаха, про врагов всего человечества. «Мы относимся с уважением ко всем нациям, ко всем религиям, конфессиям, — заверил муфтий. — Наши враги — сатанисты».

Павел Коробов