Главный раввин России обвинил муфтия Чечни в попытке нарушить межконфессиональный мир

Главный раввин РФ Берл Лазар подверг резкой критике высказывание муфтия Чечни Салах-Хаджи Межиева о том, что иудеи являются «врагами Аллаха». Муфтий заявил это на ток-шоу «Чеченская история. Война и мир».

«Издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм»,— заявил муфтий.

«Слова господина Межиева оскорбительны для всего еврейского народа и для нашей веры,— заявил главный раввин России.— Но по существу они направлены не только и даже не столько против евреев, сколько против всего, что вся Россия строила много лет».

Берл Лазар убежден, что слова Салах-Хаджи Межиева идут вразрез с официальной позицией мусульманской общины, лидеры которой последовательно выступают за межконфессиональный мир. «Я очень надеюсь, что уже в ближайшее время последуют заявления ведущих представителей ислама в России, которые официально отмежуются от антисемитских высказываний Межиева и подтвердят настроенность российской мусульманской общины на мир и солидарность верующих в Бога единого,— сказал главный раввин России.— Мы, евреи, традиционно воспринимаем ислам как религию мира и терпимости. Если же отдельным представителям этой религии не хватает знаний по поводу нашей идеологии, нашего подхода ко всему, что есть в мире, так пусть они сперва обратятся к нам, чтобы узнать, чем занимаются евреи и как они защищают ценности веры».

Павел Коробов