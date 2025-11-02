Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове-на-Дону на месте падения БПЛА ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в границах района, где нанесен ущерб после падения беспилотника сегодня ночью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Скрябин по итогам оперативного совещания.

Фото: Валентина Любашенко

На месте происшествия организуют обход для оценки и фиксации ущерба. Коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия.

Оперативный штаб по приему заявлений у граждан из поврежденных домов для осуществления выплат организован на базе Центра развития творчества детей и юношества на улице Туполева, 8/2, кабинет №1.

Константин Соловьев

