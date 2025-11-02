Над Крымом и Черным морем сбили четыре беспилотника

С 08:00 до 09.00 (МСК) дежурные средства ПВО сбили над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря четыре украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как уточнила пресс-служба министерства в Telegram, два БПЛА были уничтожены над Крымом и два — над Черным морем.

В ночь на 2 ноября, как сообщало оборонное ведомство, средства ПВО сбили над территорией Краснодарского края 32 украинских беспилотника и 26 БПЛА — в небе над Республикой Крым. Оперштаб Краснодарского края сообщал, что в порту Туапсе фрагменты БПЛА упали на нефтеналивной танкер.

Дмитрий Холодный