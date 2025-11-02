Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
За ночь над регионами России сбили 164 беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 164 беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

39 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, еще 32 — над территорией Краснодарского края. Над Крымом силы ПВО уничтожили 26 беспилотников, 20 — над Брянской областью. Над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями сбили по девять БПЛА, над Липецкой и Воронежской областями — шесть и пять соответственно. Еще три беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря, по два — над Белгородской, Курской и Тульской областями.

В результате удара БПЛА по хутору в Ростовской области пострадали двое человек, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал в Туапсе. Из-за риска налета БПЛА работу приостанавливали аэропорты Нижнекамска, Бугульмы, Оренбурга, Уфы, Казани, Ульяновска, Самары, Пензы, Краснодара, Сочи и Саратова, а также Волгограда и Геленджика.

