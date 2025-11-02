Число приостановивших полеты аэропортов России выросло до 13

Аэропорты Нижнекамска, Бугульмы, Оренбурга, Уфы, Казани и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Ранее такие меры были введены в воздушных гаванях Самары, Пензы, Краснодара, Сочи и Саратова, а также Волгограда и Геленджика.

Подобные ограничения связаны с риском атаки БПЛА на регионы России. Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке беспилотников на Туапсе в ночь на 2 ноября. Из-за падения обломков дрона в регионе загорелся нефтеналивной танкер.