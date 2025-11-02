Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, атака пришлась на хутор Ленинаван Мясниковского района региона. Повреждения получили два частных дома.

Пожар был оперативно потушен, добавил господин Слюсарь. В нескольких соседних домах выбиты стекла. Пострадавшим оказали первую медпомощь. На место выехали все дежурные службы.

В ночь на 2 ноября в связи с риском атаки БПЛА приостановили полеты аэропорты Волгограда, Геленджика, Уфы, Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Оренбурга, Ульяновска, Самары, Пензы, Краснодара и Сочи.