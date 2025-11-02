«Без установления вины судовладельцев взыскание убытков будет затруднительно»

Анапские отельеры и владельцы детских лагерей обратились в Арбитражный суд Москвы с иском к владельцам затонувших у Керченского пролива танкеров. Они требуют с компаний 412,7 млн руб. Предприниматели считают, что из-за ответчиков был сорван курортный сезон. Адвокат, член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России, заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов считает, что истцы действительно имеют формальные правовые основания для обращения в суд и требования упущенной выгоды, однако реальные перспективы взыскания заявленной суммы выглядят весьма ограниченными.

Даниил Черных-Аипов

Фото: предоставлено автором

«Истцам необходимо будет доказать, что при обычных условиях они гарантированно получили бы заявленную прибыль. Это потребует представления обширной документальной базы, а также доказательств понесенных расходов на подготовку к сезону. Простого указания на то, что три смены в детских лагерях не состоялись, недостаточно — необходимо доказать, что эти смены были бы полностью укомплектованы детьми при отсутствии экологической катастрофы.

Вторая серьезная проблема на пути успеха этого иска заключается в установлении прямой причинно-следственной связи именно с действиями конкретных ответчиков. Авария произошла 15 декабря 2024 года во время шторма, что может быть квалифицировано как непреодолимая сила или форс-мажор. Согласно Гражданскому кодексу, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежаще исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Ответчики будут доказывать, что шторм является обстоятельством непреодолимой силы, исключающим их ответственность.

Также истцам необходимо будет доказать, что авария произошла не только из-за стихии, но и из-за конкретных действий владельцев судов: эксплуатации технически неисправных танкеров, нарушения правил мореплавания, несоблюдения требований безопасности. Для этого потребуются заключения морской экспертизы, материалы расследования причин аварии надзорными органами, доказательства ненадлежащего техсостояния судов. Без установления вины судовладельцев взыскание убытков будет затруднительно.

Еще одна проблема связана с множественностью потенциальных ответчиков и сложностью определения надлежащего ответчика. Истцы заявили в качестве ответчиков пермские компании, московскую компанию-перевозчика, а также намерены привлечь ФГУП «Росморпорт», Росморречфлот и администрацию морских портов. Такой подход будет только осложнять дело, поскольку суду придется устанавливать, кто именно несет ответственность за эксплуатацию судов, кто отвечает за допуск их к плаванию, кто должен был предотвратить катастрофу. Распределение ответственности между множественными ответчиками может привести к взаимному перекладыванию вины и затягиванию процесса.

Можно также указать и на специфику требований о возмещении экологического вреда. По закону «Об охране окружающей среды», юридические лица и ИП, причинившие вред экологии, обязаны возместить его в полном объеме. Однако приоритет в таких делах отдается возмещению вреда, причиненного непосредственно природным объектам, а не косвенным убыткам предпринимателей. Истцам придется доказывать, что их убытки являются прямым следствием загрязнения, а не последствиями экологической катастрофы».