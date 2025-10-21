Европейская партия войны

Евросоюз пытается сорвать переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи европейских глав МИД. По его словам, значительная часть политиков стремится не к миру, а к продолжению конфликта на Украине, и вместо поддержки мирных инициатив они обсуждают отправку вооружений и дополнительного финансирования. Сам Сийярто 21 октября посетит Вашингтон. Подробности его визита не приводятся. Однако в МИД Венгрии не исключили, что он займется подготовкой саммита президентов России и США. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин считает, что значительная часть европейских лидеров стала смотреть на Россию украинскими глазами, что, по его мнению, очень опасно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В Люксембурге состоялась встреча министров иностранных дел Евросоюза. Это было первое совместное мероприятие ЕС на столь высоком уровне после того, как стало известно о подготовке российско-американского саммита в Будапеште, который при благоприятном исходе может приблизить окончание конфликта на Украине. От европейских политиков, однако, никаких миротворческих посылов не исходило. Темы обсуждения были все те же, до боли знакомые: военная помощь Киеву, усиление давления на Москву, подготовка 19-го пакета санкций, использование в интересах Украины замороженных активов РФ, полный запрет на импорт российского газа. А что касается готовящегося саммита в Будапеште, то свое отношение к нему четко выразила глава европейской дипломатии Кая Каллас. В интервью одному из украинских изданий она заявила, что ей будет неприятно видеть приезд Владимира Путина в европейскую столицу.

Подход большинства стран ЕС, увы, не изменился. Там не настроены ни на компромиссы, ни на смену тона в диалоге с Москвой. Усилия президента Трампа вслух не критикуют (с нынешним хозяином Белого дома это опасно, можно навлечь на себя его гнев), но, по сути, торпедируют.

Выражается это в абсолютной, безоговорочной поддержке Киева даже в тех случаях, когда тот явно обостряет ситуацию, словами и действиями провоцирует Кремль на еще более жесткую реакцию, загоняет конфликт еще глубже вместо того, чтобы, воспользовавшись фактором Трампа, напротив, попытаться это противостояние наконец-то прекратить. Самое опасное состоит в том, что некоторые европейские политики начинают смотреть на Россию и на противостояние с ней украинскими глазами. Причем глазами наиболее радикальной, непримиримой части украинского общества, которой движет исключительно ненависть и желание отомстить.

Наглядной иллюстрацией этого стал судебный процесс в Варшаве, на котором рассматривался вопрос о выдаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева. Его обвиняют в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», и в его экстрадиции Берлину было отказано. Более того, он был освобожден, а ведущие польские политики фактически приветствовали его как героя. Глава МИД Радослав Сикорский назвал диверсию «актом самообороны, саботирующим возможности агрессора финансировать войну». Самой удивительной в этой ситуации стала реакция властей Германии, собственность которой, если верить данным следствия, уничтожили украинские диверсанты. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль призвал уважать решение суда, а Родерих Кизеветтер, один из лидеров ХДС, партии канцлера Мерца, вообще заявил, что Берлин должен «проявить больше смирения в отношении Варшавы». В общем, создается опасный прецедент, когда любые действия стороны, которую считают жертвой (даже теракт в отношении объекта европейской инфраструктуры), признаются оправданными. На этом фоне неудивительно, что наиболее решительные активисты в Киеве уже призывают спецслужбы страны провести атаку дронами на самолет российского президента, когда он будет подлетать к Будапешту.

Снисходительность европейских союзников порождает чувство безнаказанности и своего рода охотничий азарт. И если эту тенденцию не сломать, ситуация может зайти слишком далеко.

Легко можно себе представить, что тот же Радослав Сикорский будет готов понять и простить, например, теракты против российских дипломатов в Европе, назвав их «жестами отчаяния» или «актами возмездия». К сожалению, многие представители нынешнего поколения европейских политиков все чаще проявляют себя как деструктивная сила, не способная (да и не желающая) прекращения украинского конфликта. На фоне миротворческих усилий президента США эта позиция выглядит особенно безответственно и провокационно.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Максим Юсин