Европейская партия войны
Максим Юсин — о позиции стран ЕС в отношении конфликта на Украине
Евросоюз пытается сорвать переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи европейских глав МИД. По его словам, значительная часть политиков стремится не к миру, а к продолжению конфликта на Украине, и вместо поддержки мирных инициатив они обсуждают отправку вооружений и дополнительного финансирования. Сам Сийярто 21 октября посетит Вашингтон. Подробности его визита не приводятся. Однако в МИД Венгрии не исключили, что он займется подготовкой саммита президентов России и США. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин считает, что значительная часть европейских лидеров стала смотреть на Россию украинскими глазами, что, по его мнению, очень опасно.
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
В Люксембурге состоялась встреча министров иностранных дел Евросоюза. Это было первое совместное мероприятие ЕС на столь высоком уровне после того, как стало известно о подготовке российско-американского саммита в Будапеште, который при благоприятном исходе может приблизить окончание конфликта на Украине. От европейских политиков, однако, никаких миротворческих посылов не исходило. Темы обсуждения были все те же, до боли знакомые: военная помощь Киеву, усиление давления на Москву, подготовка 19-го пакета санкций, использование в интересах Украины замороженных активов РФ, полный запрет на импорт российского газа. А что касается готовящегося саммита в Будапеште, то свое отношение к нему четко выразила глава европейской дипломатии Кая Каллас. В интервью одному из украинских изданий она заявила, что ей будет неприятно видеть приезд Владимира Путина в европейскую столицу.
Подход большинства стран ЕС, увы, не изменился. Там не настроены ни на компромиссы, ни на смену тона в диалоге с Москвой. Усилия президента Трампа вслух не критикуют (с нынешним хозяином Белого дома это опасно, можно навлечь на себя его гнев), но, по сути, торпедируют.
Выражается это в абсолютной, безоговорочной поддержке Киева даже в тех случаях, когда тот явно обостряет ситуацию, словами и действиями провоцирует Кремль на еще более жесткую реакцию, загоняет конфликт еще глубже вместо того, чтобы, воспользовавшись фактором Трампа, напротив, попытаться это противостояние наконец-то прекратить. Самое опасное состоит в том, что некоторые европейские политики начинают смотреть на Россию и на противостояние с ней украинскими глазами. Причем глазами наиболее радикальной, непримиримой части украинского общества, которой движет исключительно ненависть и желание отомстить.
Наглядной иллюстрацией этого стал судебный процесс в Варшаве, на котором рассматривался вопрос о выдаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева. Его обвиняют в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», и в его экстрадиции Берлину было отказано. Более того, он был освобожден, а ведущие польские политики фактически приветствовали его как героя. Глава МИД Радослав Сикорский назвал диверсию «актом самообороны, саботирующим возможности агрессора финансировать войну». Самой удивительной в этой ситуации стала реакция властей Германии, собственность которой, если верить данным следствия, уничтожили украинские диверсанты. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль призвал уважать решение суда, а Родерих Кизеветтер, один из лидеров ХДС, партии канцлера Мерца, вообще заявил, что Берлин должен «проявить больше смирения в отношении Варшавы». В общем, создается опасный прецедент, когда любые действия стороны, которую считают жертвой (даже теракт в отношении объекта европейской инфраструктуры), признаются оправданными. На этом фоне неудивительно, что наиболее решительные активисты в Киеве уже призывают спецслужбы страны провести атаку дронами на самолет российского президента, когда он будет подлетать к Будапешту.
Снисходительность европейских союзников порождает чувство безнаказанности и своего рода охотничий азарт. И если эту тенденцию не сломать, ситуация может зайти слишком далеко.
Легко можно себе представить, что тот же Радослав Сикорский будет готов понять и простить, например, теракты против российских дипломатов в Европе, назвав их «жестами отчаяния» или «актами возмездия». К сожалению, многие представители нынешнего поколения европейских политиков все чаще проявляют себя как деструктивная сила, не способная (да и не желающая) прекращения украинского конфликта. На фоне миротворческих усилий президента США эта позиция выглядит особенно безответственно и провокационно.
