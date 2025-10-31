Песков призвал доверять только официальным заявлениям о контактах РФ и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные формулировки, а не на материалы иностранных СМИ, когда речь заходит об отношениях РФ и США. В частности, он привел в пример информацию о возможной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая появилась в зарубежных медиа после телефонного разговора политиков 20 октября.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались... (в телефонном разговоре.— “Ъ”) Лаврова и Рубио, и госдепартамента в этом телефонном разговоре. Там были совершенно другие формулировки, совсем другие оценки»,— сказал господин Песков журналистам.

Дмитрий Песков также не стал комментировать публикацию газеты Financial Times (FT) об отмене встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Венгрии.

16 октября после телефонного звонка господ Трампа и Путина главы двух государств договорились провести переговоры в Будапеште в ближайшие две недели. Позднее саммит перенесли на неопределенный срок. Сегодня источники FT сообщили, что встречу глав США и России в Будапеште отменили из-за «жестких требований» Москвы по урегулирований украинского конфликта. Решение было принято после «напряженного» телефонного разговора на высшем дипломатическом уровне, отметили источники FT.