Битва за Будапешт

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран на будущей неделе встретится с президентом Трампом, чтобы договориться об исключении его страны из санкций против российских энергетических компаний, что позволит стране продолжить закупки нефти и газа из РФ. Переговоры в Вашингтоне также могут вернуть идею российско-американского саммита в Будапеште. Проведение такого саммита и продолжение поставок российских энергоносителей в Венгрию во многом определит политическое будущее Виктора Орбана с его курсом по Украине, альтернативным политике ЕС. В преддверии парламентских выборов апреля 2026 года венгерская правящая партия ищет решающие аргументы в споре с оппозицией, рвущейся к власти под антироссийскими и пробрюссельскими лозунгами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп в Белом доме, Вашингтон, 13 мая 2019 года

Фото: Carlos Barria / Reuters Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп в Белом доме, Вашингтон, 13 мая 2019 года

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп пока не согласился выполнить просьбу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не распространять на Будапешт действие санкций против российских энергетических компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, введенных 22 октября, и позволить Венгрии продолжать покупать российские нефть и газ.

«Он просил об исключении. Мы его не дали»,— заявил Дональд Трамп журналистам в преддверии намеченной на 7 ноября в Вашингтоне встречи с Виктором Орбаном. Так он прокомментировал призывы господина Орбана и его окружения оградить Венгрию от санкционных мер против России, подрывающих энергетическую безопасность восточноевропейского государства.

Сам же Виктор Орбан, готовящийся к визиту за океан, назвал вопрос о российских нефти и газе для Будапешта одним из центральных на переговорах в Вашингтоне.

«Если мы хотим исключения из американских санкций, нацеленных на Россию, то мы должны сделать так, чтобы Америка поняла эту странную ситуацию»,— заявил господин Орбан. По словам венгерского премьера, в ходе визита в Вашингтон он рассчитывает завершить оформление экономического соглашения с США, которое предусматривает американские инвестиции в Венгрию. Однако любая сделка с Вашингтоном будет напрямую зависеть от того, сохранит ли Венгрия прежний доступ к российским энергоресурсам.

На тему российских энергоносителей высказался и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Вопрос энергоснабжения станет важным пунктом переговоров (в Вашингтоне.— “Ъ”), поскольку разрабатываемый пакет крупных экономических соглашений между Венгрией и США в значительной степени основан на энергоснабжении или энергетическом сотрудничестве, которое, кстати, имеет очень сильную ядерную составляющую. Однако будут обсуждаться и правила использования ископаемого топлива»,— пояснил Сийярто.

«Наша энергетическая безопасность основана на честном и надежном сотрудничестве с Россией. Мы рассчитываем, что разговор на эту тему, который состоится у нашего премьера во время визита в США на следующей неделе, будет успешным»,— добавил глава МИДа страны, призвав президента Трампа «с уважением отнестись к энергетической ситуации в Венгрии».

В свою очередь, глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш назвал просьбу Будапешта не распространять на него действие американских санкций логичной и обоснованной, поскольку Венгрия в силу своего географического положения не имеет выхода к морю и возможности танкерных перевозок и может получать нефть и газ только из трубопроводов.

Учитывая непредсказуемость ситуации в силу отсутствия окончательного ответа президента Трампа, правительство Венгрии уже подготовило поправки к закону о хранении нефти и нефтепродуктов, чтобы в случае перебоев с поставками из-за санкций США можно было задействовать резервные автозаправки для критически важных потребителей. По информации Министерства энергетики Венгрии, правительство разрабатывает регламент работы АЗС и приоритетность получения топлива. Новые правила должны вступить в силу с 1 января будущего года.

Вопросы энергетической безопасности станут не единственным пунктом на переговорах Дональда Трампа и Виктора Орбана в Вашингтоне.

Внезапное решение господина Трампа остановить подготовку саммита президентов США и России в Будапеште стало неожиданной и огорчительной новостью для венгерской стороны, однако не поколебало ее решимость остаться потенциальной площадкой для российско-американского саммита.

«У нас большие ожидания, потому что мы знаем, что президент Трамп абсолютно привержен достижению мира и в целом представляет единственную надежду на это. Поэтому мы очень надеемся, что президент Трамп и президент Путин проведут встречу, о которой они договорились в разговоре по телефону и которую мы будем рады принять у себя. Насколько мы понимаем, ни одна из сторон не отказалась от этого плана. Вопрос в сроках и содержании»,— заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос ТАСС в кулуарах Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

«Но европейские лидеры в этом не заинтересованы. Во-первых, потому, что переговоры будут в Будапеште, и с политической точки зрения для них это будет очень неприятно. Еще важнее то, что они выступают против, потому что саммит вселяет надежду на мир. Европейские лидеры разочарованы тем, что они не сидят за столом переговоров»,— пояснил глава МИД Венгрии белорусскому телеканалу «Первый информационный».

Сам же Виктор Орбан, отвечая в программе радиостанции Kossuth на вопрос, станет ли после его визита в Вашингтон саммит в Будапеште чуть ближе, заявил: «Думаю, что мы можем к нему приблизиться».

Премьер-министр Венгрии назвал мир на Украине «одной из важных тем переговоров в Вашингтоне».

В своем интервью Виктор Орбан также в очередной раз противопоставил президента Трампа европейским лидерам и обвинил последних в том, что они добиваются расширения украинского конфликта. «Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну. Европейские лидеры не понимают, что играют с огнем»,— предупредил господин Орбан, сравнив нынешнюю политическую ситуацию с обстановкой накануне Первой и Второй мировых войн.

По его словам, единственный положительный момент заключается в том, что США после избрания президентом Дональда Трампа заняли миротворческую позицию и выступают за урегулирование конфликта на Украине мирным путем.

На этой неделе в своем видеообращении к нации Виктор Орбан объявил о начале в стране антивоенной кампании, которая стартует 15 ноября в городе Дьёр на северо-западе Венгрии и будет состоять из серии антивоенных акций по всей стране.

«Давайте покажем всему миру, что Венгрия не хочет войны»,— обратился к соотечественникам Виктор Орбан.

Напомним, что 23 октября в Будапеште состоялся «Марш мира», собравший, по подсчетам организаторов, 80 тыс. человек.

Ради участия в нем Виктор Орбан даже пропустил открытие саммита Евросоюза в Брюсселе, заявив, что из Будапешта будет передано «антивоенное послание всему миру».

Вопросы войны и мира на Украине и отношения с Россией станут одной из центральных тем на намеченных на апрель будущего года парламентских выборах в Венгрии, на которых набравшая популярность в последние месяцы оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром попытается отобрать власть у правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», возглавляемой Виктором Орбаном.

В ходе проведенного антиправительственными силами 23 октября альтернативного митинга в Будапеште лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр выступил с жестким заявлением, обвинив власти в коррупции и потакании России и призвал к смене правительства Виктора Орбана и восстановлению связей с Брюсселем.

Сергей Строкань