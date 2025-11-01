Почти 4 млрд рублей направят на реконструкцию трассы Новороссийск — Керчь

На строительство и реконструкцию участков федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь в Краснодарском крае будет выделено 3,78 млрд руб., следует из данных портала госзакупок. На это обратили внимание «Ведомости Юг». Средства пойдут на подготовку проектной документации и проведение работ на двух отрезках дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первая закупка предусматривает проектирование и реконструкцию участка 73–100 км А-290, а также трассы М-25 Новороссийск — Керчь (на Симферополь) и подъездов к портам Кавказ и Тамань. Начальная стоимость контракта составляет 1,28 млрд руб. Еще 2,5 млрд руб. планируется направить на проектные работы и реконструкцию участка 52–73 км той же магистрали. В обоих случаях работы должны быть завершены к концу ноября 2028 года. Заказчиком выступает управление федеральных автодорог «Черноморье».

Ранее власти региона сообщали, что проект строительства платной трассы Краснодар — Абинск — Шапсугская — Кабардинка находится на стадии проработки.

Вячеслав Рыжков