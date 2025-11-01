В Новороссийске ремонтируют дом, пострадавший при атаке БПЛА

Многоквартирный дом на улице Шевченко в Новороссийске восстанавливают после сентябрьского налета беспилотников. Заместитель главы города Александр Гавриков проверил ход работ по реконструкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал замглавы Новороссийска Александра Гаврикова Фото: Официальный Telegram-канал замглавы Новороссийска Александра Гаврикова

В результате атаки БПЛА, произошедшей в Новороссийске 24 сентября, жилой дом на улице Шевченко получил серьезные повреждения. Замглавы города-героя Александр Гавриков сообщил, что по адресу продолжаются работы по реконструкции кровельного покрытия.

В МКД на улице Шевченко восстановили систему теплоснабжения, в настоящее время проводятся наладочные работы. Продолжается процесс выплат компенсаций собственникам пострадавшего дома.

«Более 350 человек уже получили выплату»,— оповестил Александр Гавриков в своем Telegram-канале.

В результате сентябрьской атаки беспилотников в Новороссийске повреждения получили семь объектов, два человека погибли, более 10 пострадали.

София Моисеенко