В Новороссийске восстанавливают дом, пострадавший от БПЛА

В многоквартирном доме на улице Шевченко реконструируют крышу после атаки БПЛА. О ходе работ рассказал заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал замглавы Новороссийска Александра Гаврикова Фото: Официальный Telegram-канал замглавы Новороссийска Александра Гаврикова

Замглавы города сообщил, что в МКД на улице Шевченко проводят реконструкцию кровли, поврежденной в результате сентябрьской атаки БПЛА. Специалисты восстановили систему теплоснабжения и начали наладочные работы.

Свыше 350 человек, по словам Александра Гаврикова, уже получили компенсационные выплаты.

Массированная атака БПЛА по Новороссийску произошла 24 сентября. Повреждения получили семь объектов на территории города-героя, среди них жилые многоквартирные дома и гостиница. В результате налета вражеских беспилотников погибли два человека, более 10 граждан получили травмы.

София Моисеенко