Тульская сеть «Здесь аптека» приобрела кубанскую фармацевтическую компанию

Как стало известно «Ъ-Кубань», кубанская фармацевтическая компания «Здравсервис Юг» (прежнее название — «Русская тройка») перешла под контроль тульской сети «Здесь аптека». Условия и сумма сделки не раскрываются.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным Rusprofail, ООО «Здесь аптека» зарегистрировано в Туле в 2015 году. Уставный капитал — 125 тыс. руб. Основной вид деятельности — коммерческое консультирование и управление. Директором является Александр Ушаков. 49% в ООО принадлежат международной компании ООО «Огмент инвестментс лимитед», 28,5% — Галине Сокол, 22,5% — Олегу Богомолову. Выручка компании «Здесь аптека» в 2024 году составила 194,2 млн руб., чистая прибыль — 253 млн руб.

ООО «Здравсервис Юг» зарегистрировано в Краснодаре в 1998 году. Чистая прибыль общества по итогам 2024 года составила 142 тыс. руб. Компания занимается оптовой продажей лекарственных средств, биологически активных добавок, медицинского оборудования и сопутствующих товаров аптекам Краснодарского края, Ростовской области и др.

Наталья Решетняк